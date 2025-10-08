Turista estadounidense resultó herido tras oponerse a un intento de hurto en El Peñol, Antioquia

Un turista estadounidense resultó gravemente herido tras oponerse a un intento de hurto en el municipio de El Peñol. Tras un plan candado fue capturado uno de los presuntos atracadores que harían parte de un grupo delincuencial de Medellín.



Estado de salud del extranjero

Entre la vida y la muerte se debate un ciudadano estadounidense tras resultar con graves heridas por arma de fuego tras oponerse a un intento de hurto en el municipio de El Peñol.

Según el reporte de las autoridades, la situación se registró en un sector conocido como La Réplica, cuando el extranjero trató de impedir que dos sujetos que se movilizaban en moto le robaran una valiosa cadena de oro.

En medio del forcejeo las balas no solo impactaron al estadounidense, sino también en la mano a una mujer que se encontraba en la zona, pero no era acompañante del norteamericano.

Por la gravedad de las lesiones, el hombre fue trasladado a un centro asistencial del municipio de Rionegro donde es atendido por personal especializado, según indicó el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía en Antioquia.

“Salen inmediatamente remitidos, pues con la verdad sus heridas están bien negras, se encuentran solamente en un procedimiento médico, según lo que informaron los gallegos, las heridas pues son graves, pero ahí está todavía en tratamiento”, aseguró.

Una vez ocurrieron los hechos el uniformado también destacó que se activó un plan candado que permitió minutos después la identificación de la motocicleta que habrían utilizado los delincuentes y la captura de uno de ellos.

Las primeras versiones del ahora procesado indican que él y su compañero harían parte de una estructura delincuencial de la ciudad de Medellín.

“No, es un grupo delincuencial de Medellín. Subía a votar porque manifestaba que era para hacer el tema de hurto ahí arriba en sectores de El Peñol y Guatapé”, agregó

Se espera que en las próximas horas avancen las labores de judicialización del capturado, así como las acciones para dar con el paradero del segundo responsable de este hecho que ha generado consternación en esta localidad del Oriente de Antioquia.