En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Aeropuerto El Dorado
Negociaciones paz Israel - Hamás
Guns N' Roses en Bogotá
Consulta Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / A extranjero que fue inadmitido en aeropuerto de Antioquia le encontraron juguetes sexuales

A extranjero que fue inadmitido en aeropuerto de Antioquia le encontraron juguetes sexuales

El extranjero llevaba en su equipaje desde preservativos, hasta correas, látigos y ropa interior femenina.

Inadmitido con juguetes sexuales en Antioquia.
Inadmitido con juguetes sexuales en Antioquia.
Migración Colombia.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia confirmó que logró inadmitir a un ciudadano estadounidense que pretendía ingresar al aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro con una maleta llena de elementos sexuales que no pudo justificar en su ingreso a Colombia.

Las autoridades destacaron que el extranjero no pudo ofrecer respuestas contundentes sobre su visita al departamento de Antioquia, que se sumó a que llevaba en su equipaje elementos como látigos, geles, lubricantes, preservativos, correas, ropa interior femenina o diferente tipos de consoladores con los que no fue recibido en la terminal aérea.

La directora de Antioquia - Chocó para Migración Colombia, Paola Salazar, señaló que el material probatorio hizo que las autoridades presumieran que el estadounidense llegaba a Colombia con fines de exploración sexual.

"Portaba en su equipaje elementos que permiten presumir que pretendía ingresar a Colombia a hacer turismo con fines de explotación sexual. Y es uno de los casi ochenta extranjeros inadmitidos entre 2024 y 2025", destacó Salazar.

Además, Migración Colombia mencionó que el extranjero arribó al Oriente antioqueño desde Florida, Estados Unidos, y que tras la entrevista que se le hizo al hombre en el control migratorio se optó por inadmitirlo para salvaguardar la seguridad y la convivencia ciudadana en Antioquia.

Hay mencionar que este el segundo estadounidense que es inadmitido en el aeropuerto internacional José María Córdova en menos de 48 horas. El caso más reciente el de un hombre que tenía antecedentes por violencia sexual y contaba con alerta Angel Watch como presunto abusador de menores de edad.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Migración Colombia

Estados Unidos

Abuso sexual

Publicidad

Publicidad

Publicidad