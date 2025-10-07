Riesgo en las aulas: Antioquia registra 15 docentes amenazados por diferentes circunstancias

Aunque conocedores de la materia señalan que hay un alto subregistro, en Antioquia actualmente se registran 15 casos de docentes amenazados, según el Comité que estudia permanentemente la situación de cada una de las víctimas en la Secretaría de Educación departamental.

El panorama es complejo si se tiene en cuenta que recientemente se han registrado hechos que amenazan el derecho a la educación, pues hasta este fin de semana había cerca de 3.000 estudiantes sin clases presenciales por la violencia en Amalfi y Anorí, y en días atrás esta misma problemática se había extendido a zonas rurales de Ituango.

Además, sigue generando conmoción el caso del docente que sufrió un atentado en Ebéjico y que tuvo que salir de su institución, con chaleco antibalas, ante la tristeza de sus estudiantes.

Si bien no todo el listado de quienes en medio de las tizas y tableros, las tareas y los entramados de dar clase cada día tienen riesgo por amedrentamiento de grupos armados, sino también por padres de familia que no están de acuerdo en su manera de enseñar.

El secretario Mauricio Alviar explicó que, de manera constante, el ente departamental evalúa las condiciones de cada caso, para determinar si es necesario por ejemplo un traslado de emergencia.

"En el último informe que tengo había una lista de unos 15 profesores amenazados, muchos de ellos en el Bajo Cauca y en el Norte, pero estamos analizando cada caso para mirar, digamos, el nivel de complejidad y tomar decisiones al respecto", advirtió el funcionario.

Cifras del sindicato docente Adida señalan que solo entre enero y abril de este año eran 39 los docentes amenazados o con riesgo de desplazamiento en municipios no certificados de Antioquia, de los cuales 37 fueron reubicados de manera temporal.

En dicho reporte, se muestra que las subregiones donde más se viene presentando esta problemática de seguridad es el Occidente, Suroeste, Nordeste y Bajo Cauca, pero en general se contabilizaba por lo menos un caso para cada una de las nueve subregiones con las que cuenta el departamento, incluso el Valle de Aburrá.

Luego, para el mes de julio la cifra subió a 65 docentes amenazados, siendo el Nordeste el que registraba más casos, además del Valle de Aburrá con 15 según esta organización sindical.

Incluso, uno de los casos recientes es el de una docente del barrio Belén Rincón de Medellín, quien a mediados de septiembre recibió amenazas para que se fuera de la institución en la que trabajaba.