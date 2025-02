Ocho docentes han sido amenazados en Turbo el último año: uno fue encontrado muerto

Amenazas de muerte, retenciones en contra de su voluntad, daños a su propiedad, entre otras cosas, han sufrido ocho docentes en Turbo. Seis de estos han sido acosados y dos fueron retenidos de manera ilegal dentro del municipio de Turbo , situación que, según denuncian desde Adida, ha generado preocupación dentro del cuerpo de profesores.

Entre los casos más sonados en la subregión y que se encuentra siendo investigado por la Fiscalía está el de un docente de una vereda del corregimiento El Dos, quien fue retenido de manera ilegal y fue encontrado después de una semana en Carepa, desorientado y con un fuerte trauma psicológico, por lo cual tuvo que ser separado de su cargo, mientras se recupera.

Según explicó a Blu Radio Julio Parra, fiscal de la subdirectiva de Adida en Turbo, las amenazas en su mayoría son por estudiantes, padres de familia y parte de la comunidad que por algún desacuerdo con el docente deciden hostigarlo para que este renuncie.

"El llamado en la atención al estudiante hoy en día se ha convertido como que en un problema. Ya los estudiantes hoy quieren hacer lo que les da la gana en el establecimiento educativo, dentro o fuera. Algunos quieren, incluso, atropellar a otros y se les llama la atención. Algunos padres de familia, no decimos todos, pero hay algunos padres de familia intolerantes que no entienden esa parte", expresó el abogado.

"Es que cualquiera que se sienta amenazado debe colocar la denuncia y algunos docentes hoy se sienten amenazados, pero no dicen nada por evitar que el problema se haga más grande, pero los padres de familia acudientes deben entender que una amenaza trae consigo una sanción penal, porque hay que denunciarlo en Fiscalía, el padre de familia que amenaza a un docente hay que denunciarlo", añadió.

Según detalla el abogado, los últimos casos ocurrieron entre enero y febrero de 2025, donde, a inicio del año, un docente que fue retenido durante dos días fue encontrado muerto en Currulao y, en menos de un mes, otro docente identificado como Juan Carlos Lozano fue amenazado por los familiares de un estudiante al que le llamó la atención en clase.

"El señor (padre) se ofendió porque el niño le contó a su manera y en vez de utilizar los canales adecuados, de llamar al rector para dialogar y preguntar qué pasó, se fue una vez a las vías de hecho amenazando al docente, no conforme, porque el docente manifestó eso, volvieron e hicieron una llamada y ahora el profe denuncia que no solamente es el padre, sino que ahora el padrastro y la mamá también, o sea es algo que se le sale a uno de las manos porque es que no podemos aceptar de que se enojen porque el profe coloca la denuncia", explicó el fiscal.

"Otra docente que tuvimos en su momento le quemaron la vivienda. Ella no denunció porque pensó que era un accidente, pero ya meses después fue en serio, porque ella comenta que se le acercaron en una moto y tuvo que salir. Otro profe que también le anunciaron que no se acercara por la comunidad, que no lo querían allá. Entonces tenemos esas dificultades”, completó.

Los docentes en el Distrito Portuario han solicitado un mayor control de seguridad a las entidades competentes, pues recalcan, que es una problemática donde por falta de conciencia de estudiantes y de la comunidad, que utilizan las amenazas como una manera de solucionar los problemas, se han cobrado vidas y se han generado traumas de por vida a varios profesores.

De los ocho docentes que han sido amenazados entre 2024 y 2025, en Turbo, tres han sido reubicados por el momento. Vale la pena recordar, que durante el año pasado en Urabá cuatro docentes también se acogieron al comité de maestros amenazados, dos de Carepa , uno de San Juan y uno de Necoclí. Los cuales fueron reubicados en otras subregiones para salvaguardar su vida e integridad.