Docentes de zona rural de Buenaventura huyen por intimidaciones de grupos armados

Sigue siendo crítica la situación de orden público que se presenta en zona rural de Buenaventura, Valle, para los docentes, por las múltiples amenazas que les hacen los grupos armados, intimidaciones que los han obligado a renunciar y desplazarse hacia el casco urbano para proteger su vida.

Estos hechos están generando una crisis en el sector educativo, ya que con el inicio de la nueva semana, son varios los estudiantes que tendrán que suspender sus jornadas académicas porque los docentes que tuvieron que huir de los territorios.

"Docentes amenazados, docentes extorsionados, docentes que se han tenido que desplazar de la zona rural a la zona urbana por temas de amenaza. En ese sentido, es que hacemos el llamado a los grupos armados ilegales a que nos saquen a nosotros, nosotros los maestros", dijo Víctor Murillo, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación SUTEV.

Los docentes le solicitaron a las autoridades garantías para laborar en zona rural o en municipios y territorios de Buenaventura con fuerte presencia de grupos armados.

"A veces somos la única presencia del Estado que hay en estos territorios y entonces hacemos el llamado a que nos saquen de ese conflicto", manifestó Murillo.

Tanto estudiantes como maestros que han sido amenazados anunciaron que de continuar con las intimidaciones, realizarán marchas y protestas para pedir que los hombres de los diferentes grupos ilegales dejen de intimidarlos.