No solo El Peñol: este municipio antioqueño también tiene una 'casa al revés'

La famosa 'casa al revés' de El Peñol, en el Oriente de Antioquia, se ha convertido en una de las atracciones más llamativas del departamento. Conocida como 'Atypical House', es un proyecto creado por dos emprendedoras locales que quisieron ofrecer una experiencia única a los visitantes.

En esta construcción de 86 metros cuadrados, todo está invertido: se ingresa por el techo, los muebles cuelgan hacia abajo, las lámparas parecen flotar y hasta el sanitario está en el techo. Su propuesta, además de original, busca dinamizar el turismo en un municipio reconocido por su cercanía con Guatapé y la piedra del Peñol.



La nueva 'casa al revés' de Antioquia

Sin embargo, luego de algún tiempo, esta no es ahora la única en el departamento, pues hace poco inauguraron, en jurisdicción de La Pintada, Suroeste de Antioquia, una nueva casa al revés que sorprende a locales y turistas. Allí, los visitantes pueden experimentar esa misma ilusión visual y sensorial que se ha vuelto tendencia en redes sociales por ofrecer espacios fotogénicos que parecen desafiar la gravedad con su infraestructura.

Cabe resaltar que la casa al revés que está en La Pintada cuenta con un plus, y es que se ubica cerca de un reconocido mirador donde, además de almorzar, se puede contemplar de cerca el imponente río Cauca que pasa por esta subregión de Antioquia que, además, es paso obligado para dirigirse, por ejemplo, desde Medellín hacia el eje cafetero.

Casa al revés en La Pintada, Antioquia. Foto: Alcaldía de La Pintada

Así, la presencia de estas dos casas en Antioquia amplía la oferta turística del departamento y consolida a la región como un destino innovador. Tanto en El Peñol como en La Pintada, estas edificaciones se han convertido en escenarios perfectos para las fotografías y para vivir un plan diferente en familia o con amigos.

¿Qué municipios de Colombia tienen 'Casa al revés'?

Estas, además no son tampoco las únicas casas al revés que existen en el Colombia, pues es un atractivo turístico que ya se ha posicionado también en otros municipios como Guatavita (Cundinamarca), Ráquira (Boyacá) , en Córdoba (Quindío) e incluso en la Costa, donde este espacio se conoce como la 'casa voltía'