Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ubicaron maquinaria del Clan del Golfo usada para la minería ilegal en El Bagre, Antioquia

Ubicaron maquinaria del Clan del Golfo usada para la minería ilegal en El Bagre, Antioquia

En esta zona del departamento el grupo armado estaría extrayendo más de 15.000 gramos de oro al mes.

Maquinaria utilizada por disidencias Farc para minería ilegal fue destruida.jpeg
Maquinaria utilizada por disidencias Farc para minería ilegal fue destruida
Foto: Fuerzas Militares
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 02:12 p. m.

Luego de varias semanas de labores de inteligencia y reconocimiento por parte de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, lograron ubicar e inutilizar maquinaria usada para la explotación ilícita de yacimientos mineros en el municipio de El Bagre.

El procedimiento realizado en la vereda Sabalito Sinaí permitió la intervención de dos unidades productoras mineras en donde las autoridades hallaron tres dragas tipo caperuza, una excavadora, tres motores industriales, tres motobombas y tres clasificadoras.

Según destacó el Ejército Nacional los elementos hallados en el Bajo Cauca antioqueño serían usados por el Clan del Golfo para extraer 15.600 gramos de oro al mes, es decir, el grupo armado podía generar hasta 4.000 millones de pesos por la actividad ilícita.

Por su parte, la Fuerza Pública mencionó que con este resultado permite no solamente afectar las rentas del Clan del Golfo, sino que también se reduce el impacto ocasionado por la deforestación y la remoción del suelo en esta subregión de Antioquia.

