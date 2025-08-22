Una persona falleció en un accidente aéreo en zona rural de Nechí, Antioquia

En la tarde de este viernes, las autoridades en el Bajo Cauca antioqueño confirmaron que una avioneta bimotor se precipitó a tierra por motivos que aún son materia de investigación. El siniestro, que ocurrió en zona rural del municipio de Nechí, dejó como saldo al piloto de la aeronave muerto.

Según pudo confirmar la alcaldesa de Nechí, Yumaris Henríquez, la avioneta sería particular, mientras que en este momento se está a la espera de que la Sijín realice el levantamiento del cadáver del hombre que falleció en el lugar.

Por ahora, las autoridades se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para determinar cómo ocurrieron los hechos con esta aeronave que, al parecer, tenía un único pasajero.

Además, se ha conocido de manera preliminar que el bimotor cubría la ruta desde el Sur del departamento de Bolívar, aunque no se ha confirmado ni la identidad del piloto ni cuál era su sitio de destino.

Este caso es el segundo que se reporta en Antioquia en menos de una semana con aeronaves particulares, luego de que el pasado viernes un aeroplano se accidentó en zona urbana de Medellín.