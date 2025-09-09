Unas 200 personas invaden predio en Sopetrán, Antioquia: autoridades buscan a propietarios

Hace poco se conoció una denuncia proveniente del municipio de Sopetrán, en Antioquia, donde varias personas indicaron que un lote había sido ocupado de manera irregular, al parecer, luego de que fueran engañados por un supuesto funcionario de la Alcaldía de Sopetrán.

A pesar de la polémica que se ha creado en el Occidente antioqueño, la Policía Nacional se refirió a la situación e indicó que hasta ahora no ha podido realizar ninguna acción de desalojo en el predio ubicado entre las veredas El Rodeo y Sabanazo.

El coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia, destacó que las personas que están ocupando de manera irregular el predio son en su mayoría personas que viven en esta subregión del departamento.

"No hemos tenido la querella o el requerimiento por parte del dueño. Nosotros para poder actuar y una vez que se haga el despeje de estas personas dentro de las 48 horas que aún estamos, se mueven las capacidades, pero también al final de esa actividad no tenemos a quién entregarle el predio", dijo el uniformado.

Como destaca la Policía Nacional, aunque todavía están en el tiempo de actuar según la ley, al no tener certeza de que se haga un cierre oportuno con el dueño del terreno no se ha tomado la decisión de efectuar el procedimiento. No obstante, destacaron que en el sector hay presencia activa de la Fuerza Pública para evitar alteraciones al orden público.

Por ahora las autoridades en Sopetrán buscan llegar hasta el propietario del terreno, no sólo para esclarecer de quién es el título inmobiliario, sino para evitar que ocurran nuevas invasiones en esta zona del Occidente antioqueño.