Urabá, epicentro de violencias basadas en género de Antioquia, según informe

Urabá continúa enfrentando alarmantes índices de violencia contra las mujeres. Según el último informe sobre las Violencias Basadas en Género en Urabá realizado por la Fundación Forjando Futuros, los feminicidios y otras formas de violencias basadas en género han experimentado un preocupante aumento en municipios como Turbo, Apartadó y Chigorodó.

A pesar de los avances derivados de los Acuerdos de Paz y las recomendaciones emitidas por la Comisión de la Verdad, las víctimas han manifestado que las instituciones no han reconocido las violencias que han enfrentado las mujeres de la región.

"Hoy no lo reconocen así, porque no solamente fue por un grupo, fueron prácticamente casi todos los grupos los que utilizaron eso, que las mujeres fueran ese botín de guerra, pero ellos hoy no lo reconocen así. Más que todo fue por las Fuerzas Armadas, mucho lo hizo la Fuerza Pública y hoy se dice que no", manifestó Margoth Escobar, víctima del municipio de Carepa , sobre el abandono institucional.

Las cifras en varios municipios como Apartadó, son alarmantes.

Publicidad

"Las cifras de violencia contra las mujeres siguen en aumento en el departamento de Antioquia y muy específicamente en la región del Urabá, Antioquia. Tenemos datos que en Apartadó hubo 54 casos, en Turbo 18 casos y en Chigorodó 14 casos de violencia sexual contra las mujeres. En cuanto a lesiones personales a las mujeres, hubo 41 casos en Turbo, 27 casos en Apartado y 16 casos en Chigorodó", indicó Nora Saldarriaga, directora de la Fundación Forjando Futuros.

Las violencias más reportadas en la subregión durante este 2024 han sido las violencias físicas, sexuales, y psicológicas, sumando a esto, las altas cifras de abandono a mujeres adultas.