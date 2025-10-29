Varios abatidos y armas incautadas dejan combates entre Ejército y Clan del Golfo en Abriaquí

A pocas horas del anuncio por parte del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la Cúpula Militar para reforzar la presencia de la fuerza pública en Antioquia, las autoridades propinaron un duro golpe al Clan del Golfo en el Occidente del departamento.

Así lo confirmó el Ejército Nacional quien indicó que en medio de combates contra ese grupo ilegal por parte de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 de la Séptima División, la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía, fueron abatidos cinco presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle en el municipio de Abriaquí.

Las acciones se desplegaron en la vereda Potreros donde los militares también incautaron armas largas, cortas y lograron la recuperación de un menor de edad que estaba en poder de este grupo armado.

“Las acciones ofensivas contra este grupo armado ilegal se desarrollan de forma sostenida para velar por la vida e integridad de la población civil de esta región y de los miembros de la Fuerza Pública”, destacó en su mensaje la institución militar en medio de la intervención que continúa en la zona.

