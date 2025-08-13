Vendaval en Condoto, Chocó, deja 21 barrios y 2 corregimientos afectados

La grave situación por la que atraviesa el municipio de Condoto, Chocó, luego de las fuertes lluvias que se reportaron en los últimas días ha generado que la Gobernación activara el plan de apoyo para las miles de personas que resultaron damnificadas por el vendaval que dañó cientos de casas en la cabecera municipal y también en la zona rural del municipio.

Según ha revelado la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, luego de la evacuación de las afectaciones se logró determinar que hay 21 barrios y 2 corregimientos damnificados por el vendaval que afectó a cerca de 20 postes de luz, el hospital local, la Alcaldía y hasta el Centro de Adultos Mayores de Condoto.

Aunque desde las autoridades locales no han entregado el censo exacto de las personas damnificadas, se han conocido los testimonios de algunas de las personas que hasta hoy no tienen un techo donde dormir, por lo que la Gobernación ya comenzó con la entrega de las ayudas humanitarias.

"El palo de triga nos cayó dentro de la casa, y se nos mojaron todas las cosas, se nos dañaron muchas cosas, por ejemplo, las cosas de mi bebé... Fue como una ola, y todos salimos gritando, corríamos para adentro, y cuando subimos, que es la cara de un bebé caído sin techo", expresaron las personas.

Por su parte, hay que mencionar que el fuerte vendaval, según las estimaciones de los habitante de Condoto, generó daños de algunas manera u otra en los techos de más de la mitad de las viviendas del municipio chocoano.

El alcalde de Condoto, Gustavo Hincapié, insistió que le está pidiendo una intervención urgente del Gobierno nacional para poder atender en el menor tiempo posible a la población damnificada por las lluvias.

Casas sin techo por lluvias y vientos en Chocó. Foto: X Nubia Carolina Córdoba.

"Esta es una situación sin precedentes en el municipio de Condoto. Ya hemos escalado al gobierno departamental y nacional la situación, teniendo en cuenta que la capacidad de respuesta nuestra es insuficiente, tanto en la magnitud de los hechos", manifestó el mandatario.

Se espera que en los próximos días comiencen a arreglar algunos de los daños ocasionados en la infraestructura del municipio, para que así las 1.500 familias afectadas puedan, de momento, dormir con tranquilidad en su casas.