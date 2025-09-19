Verifican explosivos en caneca instalada por disidencias Farc en zona urbana de Anorí, Antioquia

Hechos terroristas siguen causando zozobra en el municipio de Anorí, donde en medio de las medidas administrativas como el toque de queda para contener alteraciones al orden público, en las últimas horas se reportó la instalación de una caneca con explosivos en zona urbana por parte de las disidencias de las Farc.

La novedad se registra en el barrio El Arenal, donde fue identificada en vía pública una caneca con cable y pintada con los colores de la bandera de Colombia, además, cerca de allí se identificó una bandera alusiva al frente 36 de ese grupo armado, que en los últimos días ha ejecutado acciones contra la fuerza pública tras recientes operativos que han derivado en bajas en su contra.

Hasta el lugar se han desplazado expertos antiexplosivos para verificar posibles cargas en el objeto, pero las labores se han dificultado por información de un posible atentado contra los uniformados de la Policía al llegar a las labores de inspección.

Personal antiexplosivos verifica una caneca instalada en el barrio Arenal, zona urbana del municipio de Anorí, al parecer, por el frente 36 de las disidencias de las Farc. En la localidad se mantienen medidas como el toque de queda hasta el próximo domingo. #VocesySonidos pic.twitter.com/2JYN7zAguk — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 19, 2025

"A través de cámaras se evidenciaron en la parte alta, en línea recta, hacia el lugar donde quedó la caneca tres sujetos encapuchados con armamento, arma larga y arma corta, que están ahí escondidos. Cuando llegó el helicóptero, simplemente se escondieron más", relató el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia.

A través de su cuenta en X, el gobernador Andrés Julián Rendón rechazó estos hechos que aseguró se convierten en “una clara violación al Derecho Internacional Humanitario” y nuevamente cuestionó al Gobierno nacional en sus intenciones para dialogar con alias ‘Calarcá’, máximo líder de este frente que opera en el Norte y Nordeste de Antioquia.

