Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Verifican explosivos en caneca instalada por disidencias Farc en zona urbana de Anorí, Antioquia

Verifican explosivos en caneca instalada por disidencias Farc en zona urbana de Anorí, Antioquia

Mientras se adelantan los protocolos, también se evacuó una escuela rural, pues se prevé un posible hostigamiento a la fuerza pública al llegar al sitio.

Caneca instalada por las disidencias en Anorí.jpg
Caneca instalada por las disidencias en Anorí.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

Hechos terroristas siguen causando zozobra en el municipio de Anorí, donde en medio de las medidas administrativas como el toque de queda para contener alteraciones al orden público, en las últimas horas se reportó la instalación de una caneca con explosivos en zona urbana por parte de las disidencias de las Farc.

La novedad se registra en el barrio El Arenal, donde fue identificada en vía pública una caneca con cable y pintada con los colores de la bandera de Colombia, además, cerca de allí se identificó una bandera alusiva al frente 36 de ese grupo armado, que en los últimos días ha ejecutado acciones contra la fuerza pública tras recientes operativos que han derivado en bajas en su contra.

Hasta el lugar se han desplazado expertos antiexplosivos para verificar posibles cargas en el objeto, pero las labores se han dificultado por información de un posible atentado contra los uniformados de la Policía al llegar a las labores de inspección.

"A través de cámaras se evidenciaron en la parte alta, en línea recta, hacia el lugar donde quedó la caneca tres sujetos encapuchados con armamento, arma larga y arma corta, que están ahí escondidos. Cuando llegó el helicóptero, simplemente se escondieron más", relató el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia.

A través de su cuenta en X, el gobernador Andrés Julián Rendón rechazó estos hechos que aseguró se convierten en “una clara violación al Derecho Internacional Humanitario” y nuevamente cuestionó al Gobierno nacional en sus intenciones para dialogar con alias ‘Calarcá’, máximo líder de este frente que opera en el Norte y Nordeste de Antioquia.

