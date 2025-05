Dos muertos por intolerancia y más de 800 riñas dejó el Día de la Madre en Medellín

El alcalde de Medellín , Federico Gutiérrez, lamentó el balance de orden público durante el Día de la Madre, jornada que calificó como la más violenta del año. A pesar del despliegue de tecnología y fuerza pública, el mandatario advirtió que sin cultura ciudadana y respeto no será posible mejorar la convivencia en la ciudad.

“Podemos tener la mejor tecnología, más pie de fuerza, vehículos, pero necesitamos también buen comportamiento. Es increíble que el Día de la Madre, que debería ser el más bonito, se convierta en el más violento del año”, expresó Gutiérrez, en medio del lanzamiento del que desde la administración municipal califican como el centro más avanzado de control ciudadano y seguridad tecnológica de Colombia.

Intolerancia en Medellín

El mandatario reveló, además, que se registraron dos homicidios en la comuna de Aranjuez, ambos con arma blanca y por hechos de intolerancia.

Uno de los casos ocurrió en el barrio Moravia, donde dos amigos, en medio de una riña, terminaron con uno asesinando al otro. El segundo se dio también en Aranjuez: “Dos personas llegan alicoradas a manipular una moto, sale el dueño, no le gusta, reacciona y asesina a una de las personas”, explicó el alcalde. Las autoridades ya identificaron plenamente a los responsables.

Balance de Día de la Madre en Medellín

Además de los homicidios, la Alcaldía atendió 1.501 casos por abuso de ruido, 838 riñas y 366 llamadas por violencia intrafamiliar. “Hasta la mamá la agreden. ¿Dónde está el respeto?”, cuestionó el alcalde. “Hay gente que se toma un aguardiente y se enloquece”, añadió al reiterar que el problema de fondo es la falta de cultura ciudadana.

Finalmente, Gutiérrez insistió en que no basta con invertir en herramientas tecnológicas o aumentar la presencia policial si no se fortalece la conciencia colectiva. “Podemos tener toda la tecnología, pero si no hay cultura ciudadana no vamos a avanzar”, concluyó. La Administración Municipal hace un llamado a la ciudadanía para reflexionar sobre el respeto, la convivencia y la prevención de la violencia.