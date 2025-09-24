"Volvimos a nacer": minero rescatado en Segovia relató cómo vivieron el encierro en el socavón

En el Nordeste de Antioquia hay felicidad total por el rescate completo de los 23 mineros que estaban atrapados en la mina La Reliquia, y que ya fueron rescatados todos sanos y salvos todos. Un punto común en sus testimonios es que el apoyo emocional de sus familias afuera del socavón en Segovia fue vital y que nunca perdieron la fe de que iban a ser rescatados con vida.

Oscar Arbey Cañas Chavarría fue uno de ellos y narró que en los duros momentos de tensión que se vivieron bajo tierra, donde estuvieron durante 48 horas, prefirió guardar la calma y dormir, confiando en el trabajo del personal de salvamento minero. "Gracias a Dios que ya vamos para la casa, ya el peligro pasó. Siempre estuvimos bien refugiados, con mucha atención. Sí, obviamente teníamos que tener mucha fe que hoy íbamos a volver a salir. Manejar la calma y dormir Porque eso fue lo que yo hice, dormir", contó.

"Gracias a Dios salimos, patrón. Volvimos a nacer. Todos ahí, manejando la tranquilidad, soy el apoyo de todos los muchachos aquí en la mina. Dios me los bendiga a los muchachos, todos, por el apoyo y todo", dijo otro de los trabajadores rescatados.

#VideoBlu Luego de dos días de labores, terminó el proceso de rescate de los 23 mineros que estaban atrapados en una mina de oro en Segovia, Antioquia. Algunos de los rescatados narraron que nunca perdieron la fe durante la larga espera. Informa: @AlfonsoCrcamo1. pic.twitter.com/g1rE125beT — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) September 24, 2025

Algunos mineros se han ido con sus familias y otros continúan en valoración médica pero nada de gravedad. Por eso, las familias aseguran que eso es un nuevo renacer para estas personas pero también los mineros aseguran que no dejarían la minería nosotros seguiremos muy atentos a todo el desarrollo de esta importante noticia desde el departamento de Antioquia.



Vale la pena mencionar que el operativo de rescate, liderado por brigadistas de la empresa Aris Mining y el equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la ANM, según esta entidad del Gobierno nacional, "demostró que los protocolos de prevención, seguridad y atención funcionan de manera efectiva, garantizando la integridad de cada uno de los mineros".