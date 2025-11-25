Wilmar Mejía estará en Consejo Superior Universitario de la UdeA, pese a denuncias

A pesar de las revelaciones de Noticias Caracol que involucran al agente de Inteligencia de la Dirección Nacional Wilmar Mejía, con las disidencias Farc de alias ‘Calarcá’, anunció que estará en una reunión del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia, que se llevará a cabo este martes.

En vano ha sido el pedido del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que le solicitó a Wilmar Mejía, para que renuncié como delegado del Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia, este ha dicho que, por ahora, no lo hará, incluso, estará en una reunión este martes.

“A alias ‘Chulo’, empieza también uno a entender por qué, de tiempo atrás, ha aparecido evidente, a los ojos de muchos, la interferencia de redes del terrorismo en las universidades públicas de Colombia. No es la primera vez que está en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, ya estuvo en el pasado como representante estudiantil”, afirmó.

Mejía es señalado en decenas de chats, videos y audios, de ayudar al fortalecimiento de las disidencias.



Sin embargo, en la red social X escribió:

"Por supuesto que estaré presente en la reunión del Consejo Superior, lo haré en modalidad virtual como en otras ocasiones. No hay impedimento alguno ni he recibido instrucción en contrario”.

Le puede interesar: Polémica por debate del presupuesto de 2026 en Antioquia: recursos para la UdeA disminuirían

Publicidad

Además aseguró que su compromiso es defender la Universidad de Antioquia de quienes, durante más de 20 años, la han saqueado y convertido en un fortín clientelar y político.

“Hoy, mi rol es garantizar que siga abierta y funcionando, porque esta universidad es un espacio esencial de crecimiento y oportunidad para los jóvenes más vulnerables de Antioquia y del país”, agregó.

Wilmer Mejía negó todas la vinculación que se le hace en el informe de Noticias Caracol, en lo que hace referencia a compartir información a grupos criminales, gestionar empresas fachadas, trámites o permisos de seguridad privada, facilitar armas, explosivos y municiones a la Disidencias Farc, e incluso promover pactos de no agresión entre la fuerza pública y grupos armados.

Publicidad

Agregó que todas sus decisiones, actuaciones e ingresos a entidades del Estado, están en registros oficiales y cumplen con toda la normatividad de sus funciones.

Por último, señaló que está sujeto a cualquier escrutinio, cualquier investigación interna y externa frente a lo denunciado, pero que responderá.