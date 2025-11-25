En vivo
Antioquia / Wilmar Mejía estará en Consejo Superior Universitario de la UdeA, pese a denuncias

Wilmar Mejía estará en Consejo Superior Universitario de la UdeA, pese a denuncias

El gobernador Andrés Julián Rendón, dijo que no es la primera vez que está en el Consejo Superior de la Universidad, estuvo como representante estudiantil, por lo que pide que renuncie.

