Ya son tres días consecutivos sin hallar los seis desaparecidos en tragedia de Bello

Se cumplen tres días consecutivos sin hallar personas desaparecidas durante la emergencia ocurrida en la vereda Granizal del municipio de Bello que hasta ahora ha dejado 25 muertos. Unas 100 familias de la zona ya han retornado a su hogares tras verificarse que viviendas no corren peligro.



¿Cuántas personas han muerto en emergencia en Bello?

Organismos de rescate y autoridades de gobierno de Bello y Medellín siguen trabajando en la zona de la avenida torrencial que hace más de una semana se registró en la vereda Granizal dejando como balance más actualizado un total de 25 personas fallecidas, 6 desaparecidas y unas 1.940 damnificadas que permanecen en albergues.

Este miércoles unas 450 personas cumplieron la tercera jornada consecutiva de búsqueda de personas que no arrojó nuevos resultados, sin embargo, en medio de la tragedia está la esperanza de un nuevo inicio para cerca de 100 familias de zonas aledañas como Manantiales y Altos de Oriente que pudieron retornar a sus viviendas.

Según explicó, Wber Zapata, coordinador de la Comisión Social que atiende la emergencia por parte de la Alcaldía de Bello, tanto estudios de geólogos como información del Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá arrojaron confiabilidad para otorgar el retorno a las evacuaciones inicialmente establecidas como preventivas.

“Se determinaron puntos y zonas donde las familias ya pueden retornar a sus hogares de forma organizada, teniendo en cuenta las alertas tempranas que con el Siata se han instalado y también unas recomendaciones técnicas que se les ha dado en caso tal de una posible emergencia que se presente”, aseveró.

Una realidad opuesta se mantiene para las familias que habitan 54 viviendas que están en zona de riesgo y mientras permanecen en albergues contarían en los próximos días con auxilios de arrendamiento temporal inicialmente por tres meses.

Por otra parte, uno de los asuntos que genera mayor preocupación para los habitantes de la zona tiene que ver con el suministro de agua que continúa siendo intervenido por EPM realizando las adecuaciones necesarias tras la emergencia. Además, un galpón con 120 gallinas y las necesidades básicas de saneamiento continúan generando dificultades para la mayoría de ellos.

“Esperamos que lleguen los tanques de las empresas públicas y pues el que primero se dé cuenta y llegamos todos corriendo con las canecas, con los baldes porque en mi caso yo tengo unas gallinas ponedoras, tengo 120 gallinas y cuando no tengo agua para echarles, pues muy complicado porque los animales no no conocen, no saben nada de esto. Hay que esperar que lleguen siempre los tanques acá cuando llegue el agua”, relató Jessica Rodríguez, afectada.

Por su parte, Jorman Ospina, vecino afectado contó: “no hay tiempo de bañarse porque no hay agua no tenemos agua estamos secos que nos colaboren con el agüita porque estamos secos en realidad no hay ni para cocinar”.

Durante la última semana se han entregado más de 1.1 millones de litros de agua en tanques estacionarios y 1.423 bolsas de agua en los albergues dispuestos para la comunidad. La operación de llenado de tanques y la entrega de bolsas de agua se hace dos veces todos los días.