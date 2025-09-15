A miles de kilómetros, la Línea 8 en Xi’an, China, revela cómo funcionará el metro de Bogotá

A 15.000 kilómetros de Bogotá, en Xi’an, China, opera la Línea 8 del metro local. Para su población es una de las 11 que conectan la ciudad, para Colombia es el espejo de lo que se espera sea en 2028 el metro de la capital del país.

De esta y todas las líneas de la ciudad asiática está encargada Xi'an Rail Transportation Company Limited, socia de China Harbour Engineering Company en el consorcio Metro Línea 1, que a su vez, adelanta la construcción y operación de la primera línea del metro de Bogotá.

A través de maquetas, renders y más recientemente los vagones y las vigas que ya se levantan en avenidas para poner en marcha los trenes, los bogotanos han imaginado el funcionamiento del metro. En Xi’an es una realidad tecnológica de la que a diario 50 colombianos aprenden para regresar pronto al país y transmitir sus conocimientos en la operación local.

Blu Radio recorrió varias de sus estaciones y allí encontró a Juan David Castro, un colombiano de 28 años, ingeniero de profesión y empleado de la empresa Metro Línea 1 de Bogotá. Hace parte del grupo de connacionales que actualmente viven en China para aprender a operar los vagones y tras dos años, ya habla mandarín y conoce a la perfección la operación de ambos sistemas.

Primer tren del Metro de Bogotá Foto: X; @MetroBogota

“No requerimos personas que lo conduzcan o que abran las puertas. Todo va a ser automático. Aquí, en el metro de Xi’an, contamos con personas que siempre están ahí, y en Colombia será igual. Si ocurre alguna situación, el conductor estará presente y podrá reaccionar”, dijo.

Cada uno de los colombianos que llegaron hasta China están aprendiendo diferentes especialidades que en el futuro permitirán asegurar la operación de los vagones.

“Nos formamos en varias áreas. Están comunicaciones y señales, que hacen parte de la conducción automática y de cómo se transmite esa información; también el área de vehículos y mantenimiento, la de despacho eléctrico y la de despacho de conducción, pues al ser un tren automático necesitamos un centro de control, un gran salón que me indique en qué momento la operación está bien. Y también el despacho eléctrico”, agregó.

La Línea 8 del metro de Xi’an tiene una longitud total de aproximadamente 50 kilómetros, es completamente subterránea y cuenta con 37 estaciones. Funciona con operación automática, plataformas en la nube, mantenimiento y estaciones inteligentes. La de Bogotá será elevada, con 24 kilómetros y 16 estaciones. El recorrido, que pasará por 9 localidades, se podrá hacer en 27 minutos.

Con la llegada de los primeros vagones a la capital del país, el sueño de una mejor movilidad parece estar convirtiéndose en realidad. Pero, a pesar de los miles de kilómetros que separan a Xi’an de Bogotá, aunque su tecnología pronto hará parte de nuestra cotidianidad, todavía hay mucho que aprender de su cultura en el metro, sus conocimientos ferroviario y, como lo asegura Juan David, de su de trabajo en equipo para lograr una ciudad más desarrollada.