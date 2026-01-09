A prisión hombre acusado de atacar a su pareja con más de 50 puñaladas en Engativá

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a César Aldana, señalado de agredir brutalmente a su pareja sentimental con un arma cortopunzante en más de 50 oportunidades, en hechos ocurridos el pasado 1 de enero en la localidad de Engativá, en Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que dan cuenta de un ataque reiterado y de extrema violencia contra la víctima, quien se encontraba en estado de indefensión en el momento de los hechos. Según la investigación, la mujer sufrió heridas de gravedad en el rostro, el cuello, el abdomen y las extremidades, lesiones que pusieron en serio riesgo su vida.

De acuerdo con el ente acusador, tras cometer la agresión, el hombre huyó del apartamento donde ocurrieron los hechos. Minutos después, la víctima fue auxiliada por familiares, quienes la trasladaron de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a César Aldana los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. Durante el desarrollo de las audiencias concentradas, el procesado aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.



El material probatorio recaudado por la Fiscalía permitió establecer que la víctima habría sido sometida de manera previa a un ciclo de violencia física y psicológica por parte del hoy imputado, situación que refuerza la gravedad de las conductas investigadas y el riesgo al que estuvo expuesta la mujer.

Por este motivo,el juez impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, al considerar que se cumplen los requisitos legales para privar de la libertad al procesado.

La Fiscalía también informó que el señalado agresor se presentó de manera voluntaria el pasado 7 de enero en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá. En ese lugar, uniformados de la Policía Nacional hicieron efectiva la orden de captura que pesaba en su contra, dando inicio formal a su judicialización.