Bogotá  / A prisión hombre acusado de atacar a su pareja con más de 50 puñaladas en Engativá

A prisión hombre acusado de atacar a su pareja con más de 50 puñaladas en Engativá

La víctima fue auxiliada por familiares, quienes la trasladaron de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

