Accidente fatal en el occidente de Bogotá entre motocicleta y tractomula

Un grave siniestro vial se registró en la noche de este martes y la madrugada de este miércoles en el occidente de Bogotá, dejando como saldo la muerte de un motociclista en la localidad de Engativá.

El hecho ocurrió sobre la avenida Mutis, en inmediaciones de la avenida Ciudad de Cali y muy cerca de una de las pistas del aeropuerto El Dorado. De acuerdo con la información preliminar, el accidente se presentó después de las 11:00 de la noche, momento en el que se activaron los organismos de socorro tras reportarse la muerte de un hombre que se movilizaba en motocicleta.

Según versiones conocidas en el lugar, minutos antes un bus del SITP habría pasado por el puente vehicular del sector. Posteriormente, el motociclista aceleró, pero al frenar en un bache presente en ese punto de la vía, no se percató de la presencia de una tractomula tipo cama baja que se desplazaba en sentido oriente–occidente.

El conductor del vehículo de carga pesada terminó arrollando al motociclista, quien falleció en el sitio debido a la gravedad del impacto.



La Secretaría de Movilidad confirmó el siniestro a través de su cuenta oficial en la red social X. A las 11:38 p. m., Bogotá Tránsito informó:

“Gestión Del Tráfico. Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Engativá, entre tractocamión y motociclista en la Av. Mutis con Av. Cali, sentido oriente-occidente. Unidad de Tránsito y criminalística en desplazamiento. Vía alterna: Av. Boyacá.”

Como consecuencia del accidente, la avenida Mutis permaneció cerrada durante varias horas mientras las autoridades adelantaban la inspección técnica y las labores de investigación para establecer con exactitud las causas del hecho. El cierre se mantuvo casi hasta las 2:00 de la mañana.

Sobre la 1:21 a. m., la entidad distrital actualizó la información y señaló: “Movilidad Ahora. Finalizan labores por parte de criminalística. Se habilita el tránsito sobre la Av. Mutis. Tránsito y Secretaría de Movilidad lamentan este siniestro vial y se solidarizan con los familiares de la persona fallecida.”

Las autoridades de tránsito continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, incluyendo el estado de la vía y la dinámica entre los vehículos involucrados.

