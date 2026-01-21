En vivo
Bogotá

Accidente fatal en el occidente de Bogotá entre motocicleta y tractomula

El hecho ocurrió sobre la avenida Mutis, en inmediaciones de la avenida Ciudad de Cali, dejó como saldo una víctima.

