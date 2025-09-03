Aceptan renuncias de alcaldesas de Chapinero y Fontibón tras evaluación de gestión en Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá confirmó la salida de las alcaldesas locales de Chapinero, Alexandra Mejía, y de Fontibón, Adriana Ortiz, luego de una evaluación de su gestión.

Según la administración, la medida busca dar un nuevo rumbo a las alcaldías locales y mejorar la imagen que tienen frente a los bogotanos.

“Hemos dejado en encargo a funcionarios de la Secretaría de Gobierno. El compromiso es cambiar la relación con las alcaldías locales y que cada alcalde o alcaldesa represente los valores de la administración distrital. Vamos a luchar por la transparencia, la eficiencia y los resultados en el manejo de los recursos”, aseguró el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Luego de revisar cómo avanzan las localidades en ejecución presupuestal, acuerdos locales de gestión, transparencia, relacionamiento comunitario y otros aspectos claves para transformar la calidad de vida de los bogotanos, hemos decidido aceptar la renuncia de las alcaldesas de… pic.twitter.com/MEvGvzphzj — Gustavo Quintero Ardila (@GAquinteroA) September 4, 2025

El funcionario explicó que la decisión de la salida de Alexandra Mejía y Adriana Ortiz se tomó tras revisar aspectos como la ejecución presupuestal, el cumplimiento de acuerdos locales, la transparencia y el relacionamiento con la comunidad. Todo esto, dijo, hace parte de una estrategia para fortalecer la eficiencia y transformar la gestión en las 20 localidades de la ciudad.

La Alcaldía ya había solicitado el pasado 28 de agosto la renuncia protocolaria a todos los mandatarios locales, como parte de un proceso de “evaluación permanente” ordenado por el alcalde Carlos Fernando Galán.

La medida se da en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades en contratación, especialmente en Chapinero, y coincide con la próxima entrega de un informe de la Contraloría de Bogotá que revelará hallazgos sobre varias administraciones locales.