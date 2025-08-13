Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Funeral de Miguel Uribe
Atentado a representante Triana
Caso Álvaro Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Alcalde Galán pide romper el ciclo de violencia tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Alcalde Galán pide romper el ciclo de violencia tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay

El alcalde hizo un llamado a un “quiebre” colectivo que permita romper este patrón histórico y evitar que nuevas generaciones repitan el mismo destino.

Galán cuestiona a Gobierno por falta de lucha contra narcotráfico: “Colombia está inundada de droga”
Alcalde Galán //
Foto: suministrada
Por: Javier Segura
|
Actualizado: agosto 13, 2025 11:40 p. m.

El alcalde Carlos Fernando Galán pidió a los colombianos no dejarse arrastrar por el odio ni la venganza tras el asesinato del senador y precandidato presidencial.

“Lo que vivimos hoy es algo que uno quisiera que este país no tuviera que repetir, pero lo repetimos. Es un ciclo de dolor que demuestra que tenemos heridas que no hemos sabido sanar”, dijo el mandatario, quien recordó que los asesinos de Uribe Turbay “querían precisamente profundizar el odio y la rabia en esta sociedad, alejarnos y evitar que logremos acuerdos básicos”.

Carlos F. Galán, uno de los tres hijos que dejó Luis Carlos Galán, asesinado en agosto de 1989, evocó la imagen del hijo de cuatro años de Uribe Turbay en medio del duelo, un reflejo de la tragedia que el propio Miguel vivió a esa edad cuando perdió a su madre, la periodista Diana Turbay. “Es un espejo de una sociedad que no ha podido superar la espiral de violencia”, lamentó el mandatario.

343255_BLU Radio // Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe Turbay // Fotos: Facebook Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe Turbay
BLU Radio // Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe Turbay // Fotos: Facebook Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe Turbay

El alcalde hizo un llamado a un “quiebre” colectivo que permita romper este patrón histórico y evitar que nuevas generaciones repitan el mismo destino. Resaltó las palabras de María Claudia Tarazona, esposa de Uribe, quien pidió amor, unión, verdad y justicia.

“Verdad y justicia son fundamentales para sanar las heridas. Debemos preguntarnos qué significa esto para nuestros hijos. ¿Vamos a permitir que el país siga atrapado en estos ciclos de violencia o vamos a romperlos definitivamente?”, cuestionó el Alcalde.

Finalmente, Galán pidió elevar la conciencia ciudadana y asumir responsabilidades desde cualquier posición para frenar el derramamiento de sangre que persiste en Colombia. “Ojalá este hecho dramático sea un campanazo final para decir: no podemos seguir así”, concluyó.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Carlos Fernando Galán

Miguel Uribe Turbay