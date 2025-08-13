Alcalde Galán pide romper el ciclo de violencia tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay

El alcalde Carlos Fernando Galán pidió a los colombianos no dejarse arrastrar por el odio ni la venganza tras el asesinato del senador y precandidato presidencial.

“Lo que vivimos hoy es algo que uno quisiera que este país no tuviera que repetir, pero lo repetimos. Es un ciclo de dolor que demuestra que tenemos heridas que no hemos sabido sanar”, dijo el mandatario, quien recordó que los asesinos de Uribe Turbay “querían precisamente profundizar el odio y la rabia en esta sociedad, alejarnos y evitar que logremos acuerdos básicos”.

Carlos F. Galán, uno de los tres hijos que dejó Luis Carlos Galán, asesinado en agosto de 1989, evocó la imagen del hijo de cuatro años de Uribe Turbay en medio del duelo, un reflejo de la tragedia que el propio Miguel vivió a esa edad cuando perdió a su madre, la periodista Diana Turbay. “Es un espejo de una sociedad que no ha podido superar la espiral de violencia”, lamentó el mandatario.

BLU Radio // Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe Turbay // Fotos: Facebook Carlos Fernando Galán y Miguel Uribe Turbay

El alcalde hizo un llamado a un “quiebre” colectivo que permita romper este patrón histórico y evitar que nuevas generaciones repitan el mismo destino. Resaltó las palabras de María Claudia Tarazona, esposa de Uribe, quien pidió amor, unión, verdad y justicia.

“Verdad y justicia son fundamentales para sanar las heridas. Debemos preguntarnos qué significa esto para nuestros hijos. ¿Vamos a permitir que el país siga atrapado en estos ciclos de violencia o vamos a romperlos definitivamente?”, cuestionó el Alcalde.

Finalmente, Galán pidió elevar la conciencia ciudadana y asumir responsabilidades desde cualquier posición para frenar el derramamiento de sangre que persiste en Colombia. “Ojalá este hecho dramático sea un campanazo final para decir: no podemos seguir así”, concluyó.