Amplían horario para asistir a cámara ardiente de Miguel Uribe Turbay en el Capitolio

Según confirmaron desde la mesa directiva de la Cámara de Representantes, encargada de la cámara ardiente que rinde homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se extendió el horario para que los ciudadanos puedan darle el último adiós al político de 39 años.

Luego de las largas filas tanto en la Plaza de Bolívar como al interior del Congreso, se tomó esta decisión para que los ciudadanos puedan despedirse del precandidato presidencial.

Hasta las 7:30 de la noche de este martes, 12 de agosto, se permitirá el ingreso de ciudadanos a la cámara ardiente en honor al senador Miguel Uribe Turbay, quien murió luego de más de dos meses internado en una UCI en la Fundación Santa Fe al ser víctima de un atentado en el barrio Modelia.

Colombianos despiden a Miguel Uribe

La Plaza de Bolívar, que a diario bulle con el pregón de los vendedores ambulantes, el ruido de las palomas y el ir y venir de turistas, amaneció este martes en un inusual silencio.

Las banderas que ondean frente al Congreso estaban a media asta por el luto nacional, mientras los ciudadanos se acercaba a despedir al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que murió este lunes tras ser gravemente herido en un atentado sufrido el 7 de junio.

Desde las 8:00 de la mañana, decenas de personas comenzaron a agolparse en la entrada del Capitolio Nacional, situada en el costado sur de la Plaza.

Media hora después, el acceso al Salón Elíptico, donde el lunes se instaló la cámara ardiente, se abrió para el público.

El ingreso fue ordenado: grupos de quince personas atravesaban el histórico edificio para pasar frente al féretro cubierto por la bandera colombiana y custodiado por soldados del Batallón Guardia Presidencial, la Policía y funcionarios de la Alcaldía de Bogotá.

Muchos entraban con ramos y coronas de flores, que se iban acumulando junto al ataúd, y antes de retirarse se persignaban o recitaban un padrenuestro en voz baja.

En contraste con el bullicio habitual de la plaza, dominaba un ambiente de recogimiento.

Al velatorio acudieron no solo familiares sino también políticos, como el excanciller Álvaro Leyva, que prefirió no hacer declaraciones, el exministro y exsenador Juan Fernando Cristo o el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach.

"Mi corazón está con la familia de Miguel. Su ausencia es un golpe muy doloroso para quienes fuimos sus amigos y compartimos jornadas legislativas con él. Su partida deja un vacío en un país que necesita demócratas como él", manifestó el procurador.