Ana Teresa Bernal denunció “jugadita” en elección de directivas del Concejo Bogotá

La concejal del Pacto Histórico Ana Teresa Bernal denunció a través de sus redes sociales una supuesta “jugadita” del partido Cambio Radical en la “insólita elección de la mesa directiva” del Concejo e Bogotá, al que acusó de violar el estatuto de la oposición al dejar fuera a su bancada.

En diálogo con Mañanas Blu, Bernal aseguró que, de acuerdo con la ley, las organizaciones políticas declaradas en oposición y con representación correspondiente, tienen derecho a participar en, al menos, una de las posiciones de las mesas directivas del Congreso, plenarias, asambleas y demás.

“Nosotros consideramos que es una jugadita. Entre otras cosas, hace cuatro años hicieron lo mismo y quedó fue Jefer Vega de Cambio Radical de vicepresidente; ahora queda Ronaldo González cuando nosotros sabemos cuáles ha sido la postura de Cambio Radical frente al escenario de la política en Bogotá”, contó.

Según comentó, anoche (lunes), cuando el Pacto Histórico propuso que esperaran, “no quisieron” y fue “impresionante la maguala que se armó” para, según dijo, que se quedaran sin representantes en la mesa directiva, lo que tildó de “inconveniente”.

“Eso no está bien, esas son jugadas antidemocráticas. Esa no es la democracia, así no se juega. Jueguen limpio, eso es lo que nosotros estamos diciendo”, señaló Bernal.

Además, denunció que solo quedó una mesa directiva conformada por hombres y que "no hay oposición en realidad al alcalde Carlos Fernando Galán, quien se posesionó en el cargo este 1 de enero de 2024.

Sobre las acciones que tomarán para ejercer su derecho, aclaró que las harán saber a la opinión pública cuando determinen, pues aún no han decidido.

“En la parte jurídica nosotros estamos consultamos, pero vamos a defender nuestro derecho (…) Más que legal, piénselo es un tema político, debe existir pesos y contra pesos”, puntualizó.

