Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Así cayó banda de homicidas en Ciudad Bolívar en Bogotá: creyeron que habían escapado

Así cayó banda de homicidas en Ciudad Bolívar en Bogotá: creyeron que habían escapado

Los delincuentes estaban alardeando sobre el arma con la que minutos antes habían cometido un crimen, pero lo que no sabían era que estaban siendo vigilados.

