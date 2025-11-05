Así cayó banda de homicidas en Ciudad Bolívar en Bogotá: creyeron que habían escapado

En la localidad de Ciudad Bolívar se registró un hecho sin precedentes, sujetos armados que habían cometido un crimen estaban alardeando sobre el arma con la que cometieron el acto delictivo, pero lo que no sabían era que estaban siendo captados por cámaras de seguridad.

El caso inició con una llamada a la línea de emergencias 123, en la que un ciudadano alertó sobre un homicidio con arma de fuego ocurrido en plena vía pública. Con la descripción física y la vestimenta de los agresores, las autoridades desplegaron rápidamente un operativo policial a lo largo del sector para cerrar todas las posibles rutas de escape.

La respuesta fue inmediata. En medio de la compleja geografía del área, la cual cuenta con pendientes y construcciones irregulares, las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4) de la Policía se convirtieron en los ojos de los uniformados, por lo que esto les permitió seguir el rastro de los sospechosos.

Desde la sala de monitoreo, un operador logró identificar a tres sujetos en el sector conocido como ‘La piedra del amor’. Los individuos coincidían con las características descritas por el testigo y, según el reporte, mostraban el arma con la que minutos antes habrían cometido el crimen.



Con esa ubicación, la Policía activó un cerco que cubrió todos los flancos de escape. Desde el suelo, los uniformados no tenían visibilidad, por lo que la información suministrada por los operadores fue clave.

Tras varios minutos de búsqueda, las unidades lograron capturar a dos de los presuntos implicados e incautar el arma de fuego usada en el hecho. Esto gracias a la denuncia ciudadana y al seguimiento en tiempo real desde el C4 en el barrio Capri, de Ciudad Bolívar.

“Más allá de la adquisición de tecnología, lo fundamental es su articulación con las capacidades humanas que tenemos en la ciudad. Esta integración nos permite responder con mayor eficacia y reforzar de manera real la seguridad en las calles de Bogotá", expresó el secretario de Seguridad, César Restrepo.



Cifras de capturas en Bogotá 2025

Según datos de la Policía Metropolitana, en lo que va de 2025 se han capturado 439 personas por el delito de homicidio en la capital del país. De igual forma, las autoridades indicaron que el sistema C4, que opera las 24 horas del día, está cumpliendo su cometido ayudando a los uniformados a dar con los delincuentes.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para que use la línea 123 ante cualquier emergencia o hecho sospechoso, ya que el reporte oportuno permite activar de inmediato las capacidades de las cámaras de control, la Policía y las entidades distritales.

Video del operativo de la captura de los delincuentes: