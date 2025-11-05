En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / ¿Prófugo del caso Jaime Esteban Moreno pudo escaparse a Venezuela?

¿Prófugo del caso Jaime Esteban Moreno pudo escaparse a Venezuela?

En videos se ha observado cómo una segunda persona le propina golpes al joven estudiante y luego se marcha. Este hombre no ha sido capturado.

Identifican a segundo hombre que atacó a Jaime Esteban Moreno, asesinado en Bogotá en Halloween
Identifican a segundo hombre que atacó a Jaime Esteban Moreno, asesinado en Bogotá en Halloween
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad