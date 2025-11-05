¿Prófugo del caso Jaime Esteban Moreno pudo escaparse a Venezuela?

El abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno, Camilo Rincón, habló en Recap Blu sobre cómo avanza el proceso judicial de este caso, pues este miércoles se realizó la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez en la que el joven de 27 años no aceptó los cargos por homicidio.

En ese sentido, Rincón entregó detalles del segundo hombre que se ve en los diferentes videos recopilados por las autoridades, que son material probatorio, y en el que se observa cómo también participa en la golpiza que acabó con la vida del estudiante de ingeniería de sistemas de la universidad de Los Andes.

Vale recordar que este miércoles se conoció que Ricardo González, quien tenía en la noche de Halloween unas orejas negras de conejo, tiene doble nacionalidad: colombo-venezolana, por lo que el abogado Rincón reconoció que sí existe una posibilidad que haya emprendido su huida al país vecino para no someterse ala justicia y responder por lo sucedido el 31 de octubre.

"Hay un grado alto de probabilidad que eso ocurra. Sin embargo, tenemos la esperanza en que la comunidad y la ciudadanía, si conocen o tienen información para dar con la ubicación de este sujeto no duden en comunicarse con la Policía o la Fiscalía", pidió el defensor de la familia Moreno.



Sale a la luz nuevo video de día en que murió Jaime Esteban Moreno en Bogotá

Rincón enfatizó que la familia de Jaime Esteban no busca ningún tipo de indemnización económica, sino justicia "con vehemencia" contra estos dos hombres que agredieron de manera "desproporcionada y brutal" al joven de 20 años.

"Ustedes observan en el video y Jaime Esteban no lanzó ni un puño ni una patada. Él sencillamente fue atacado y estos sujetos aprovecharon su indefención para rematarlo en el suelo", agregó el abogado, quien recordó que el informe de Medicina Legal señaló que el joven perdió la vida por los golpes que le generaron un grave trauma craneoncefálico.

Este jueves continuará la audiencia contra Juan Carlos Suárez y la familia espera que se determine la medida de aseguramiento en una cárcel.