Presunto asesino de Jaime Esteban Moreno no aceptó cargos por homicidio

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como presunto coautor del asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de octubre, luego de una fiesta de Halloween. Según el ente acusador, Moreno falleció a causa de un trauma craneoencefálico severo producto de una golpiza.

Durante la audiencia del 5 de noviembre de 2025, la Fiscalía indicó que Suárez podría enfrentar una condena de entre 40 y 50 años de prisión, mientras el juez del caso decretó reserva parcial de las diligencias para proteger las pruebas y la identidad de los testigos.

"Usted fue imputado por el delito de homicidio en circunstancias de agravación del artículo 104, número séptimo. Esto es colocando en indefensión a la víctima, por lo cual puede estar incurso en esta conducta punible y su respectiva sanción de 40 a 50 años de prisión", dijo el juez 37 con función de control de garantías de Bogotá.



Ante esto, el señalado no aceptó cargos: "No acepto cargos", dijo.

En desarrollo...