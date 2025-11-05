Máxima pena: hasta 50 años de cárcel pagaría presunto asesino de Jaime Esteban Moreno

Durante la audiencia de imputación de cargos por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años y estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, la Fiscalía General imputó el delito de homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz por su presunta participación en el asesinato del joven universitario.

Según el ente acusador, la pena partiría de entre 40 y 50 años de prisión. “En calidad de coautor por el delito de homicidio con circunstancias de agravación; esto se señala en los artículos 103 y 104 del Código Penal”, indicó la Fiscalía.

El organismo investigador ha avanzado en la reconstrucción de los hechos y en la identificación de todos los implicados, con base en las grabaciones de seguridad del establecimiento Before Club, entregadas a las autoridades.

En ellas se evidencia que los agresores salieron del lugar entre 10 y 15 minutos después que la víctima. Hasta el momento, Juan Carlos Suárez Ortiz fue capturado y puesto a disposición de las autoridades por su presunta participación en el crimen.



Además, dos mujeres que acompañaban a los agresores, identificadas como Kleidymar Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, también fueron detenidas. Aunque recuperaron su libertad, permanecen vinculadas al proceso.

De acuerdo con el relato del abogado representante de la familia, el ataque que le causó la muerte, producto de un trauma craneoencefálico severo, se originó tras un primer encuentro en un Oxxo del sector, donde Moreno y un amigo fueron interceptados por Juan Carlos Suárez Ortiz, quien tenía el rostro pintado de rojo, y por un segundo agresor que aún permanece prófugo.

Tras la intimidación, los jóvenes decidieron retirarse. Sin embargo, al no encontrar transporte en una zona descrita como “muy sola y peligrosa”, fueron perseguidos y brutalmente atacados a golpes minutos después.

