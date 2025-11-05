En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Máxima pena: hasta 50 años de cárcel pagaría presunto asesino de Jaime Esteban Moreno

Máxima pena: hasta 50 años de cárcel pagaría presunto asesino de Jaime Esteban Moreno

La Fiscalía imputó el delito de homicidio agravado a Juan Carlos Suárez por su presunta participación en el asesinato del joven universitario Jaime Esteban Moreno.

