Video: así reaccionó presunto asesino de Jaime Esteban Moreno al ser imputado por homicidio

La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes.

El crimen ocurrió durante la madrugada del 31 de octubre en el sector de Chapinero, en Bogotá, luego de una fiesta de Halloween. Según la investigación, el joven de 20 años murió tras sufrir un trauma craneoencefálico severo provocado por una brutal golpiza.

Durante la audiencia, el juez 37 de control de garantías de Bogotá avaló la imputación presentada por la Fiscalía, que sostiene que la víctima fue atacada mientras se encontraba en estado de indefensión. De ser hallado culpable, Suárez Ortiz podría enfrentar una pena de entre 40 y 50 años de prisión.

A pesar de la gravedad de los señalamientos y las pruebas en su contra, el acusado se declaró no culpable y no aceptó los cargos.



El ente acusador reveló que Suárez Ortiz, quien la noche de los hechos tenía el rostro pintado de rojo y negro y vestía solo un pantalón oscuro, habría golpeado a Moreno con un puño en la espalda, provocando su caída, y luego "lo agredió con patadas en la cara y el cuerpo".

Testigos aseguraron que el joven quedó tendido en el suelo, sangrando por la nariz y la boca, hasta perder la vida por asfixia. En el caso también están involucradas Paola Fernández, quien habría incitado la agresión, y dos mujeres identificadas como Kleidymar Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, quienes fueron capturadas pero recuperaron su libertad.

Además, esta audiencia estuvo marcada por un llamado de atención del juez a la Fiscalía por la falta de claridad en la exposición de los móviles del crimen.

Este es el video de la reacción ala imputación de cargos