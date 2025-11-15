Así fue la despedida de Karol Arturo, menor de 15 años que murió arrollada por un taxista borracho

El país sigue conmocionado por la muerte de Karol Stepania Arturo Torres, una adolescente de 15 años que falleció tras permanecer tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Clara.

La menor no logró recuperarse de las graves lesiones sufridas cuando fue arrollada por un taxista que, según las autoridades, conducía bajo los efectos del alcohol en el barrio Santa Rita, localidad de San Cristóbal. La Subred Centro Oriente confirmó que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio.

El hecho ocurrió en la noche del sábado 8 de noviembre, cuando el conductor del taxi perdió el control del vehículo y atropelló a once personas, entre ellas cuatro menores de edad. El responsable, identificado como José Eduardo Chala Franco, de 56 años, fue capturado en flagrancia y posteriormente aceptó los cargos por tentativa de homicidio agravado y lesiones personales dolosas agravadas. Tras la muerte de la joven, la Fiscalía evalúa la reclasificación del delito a homicidio.

La Policía de Tránsito también reveló que el conductor tenía un historial de más de 10 multas por infracciones cometidas en los últimos años.



Mientras continúa la atención a las demás víctimas, entre ellas el hermano de la adolescente, un niño de siete años que permanece en estado crítico, familiares, amigos y vecinos despidieron este sábado 15 de noviembre a Karol Stepania. Globos blancos, mensajes de despedida y muestras de solidaridad marcaron el último adiós a la menor, cuya muerte ha generado profundo dolor en la comunidad.

A proposito del suceso, el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, escribió en su cuenta de X: "Repudiamos este hecho de irresponsabilidad vial y enviamos un mensaje de solidaridad a la familia, a quien acompañamos con nuestros profesionales".

En entrevista con Noticias Caracol, uno de losvecinos de la menor dijo: "Muy triste y una tragedia muy grande que nos entristece a todos de verdad. Un dolor de vecino grande, para la familia, para los vecinos, para los amigos, para la madre".