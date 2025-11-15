En vivo
Así fue la despedida de Karol Arturo, menor de 15 años que murió arrollada por un taxista borracho

Así fue la despedida de Karol Arturo, menor de 15 años que murió arrollada por un taxista borracho

La joven de 15 años, identificada como Karol Arturo, se encontraba hospitalizada en Bogotá desde el momento del accidente y con pronóstico de muerte cerebral.

Foto: Noticias Caracol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de nov, 2025

