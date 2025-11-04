Before Club, bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno antes de morir, se pronuncia: "Prestos a llamado"

Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años que cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, murió en la madrugada del pasado 31 de octubre tras ser brutalmente agredido en el sector de Barrios Unidos, en Chapinero, luego de una celebración de Halloween.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el ataque ocurrió hacia las 3:05 de la mañana. Las primeras versiones indican que el estudiante intentó retirarse del lugar para evitar una riña, pero fue interceptado y golpeado de manera violenta. Moreno fue trasladado de urgencia al Hospital de Chapinero, donde falleció debido a un trauma craneoencefálico severo.

El presunto principal responsable del homicidio fue identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, quien ya fue vinculado formalmente al proceso judicial. Aunque inicialmente también fueron capturadas Caleidem Paola Fernández y Berta Parra, ambas mujeres quedaron en libertad durante la audiencia de legalización.

En la mañana de este martes 4 de noviembre, el bar Before Club, donde Jaime Esteban estuvo antes de su muerte, se pronunció a través de un comunicado en el que aclaró que los hechos se registraron fuera del establecimiento, “en un punto completamente ajeno al perímetro de operación de BEFORE CLUB+”. Además, señaló que los presuntos responsables, quienes también asistieron al evento, “ya están siendo judicializados”.



Sobre los señalamiento del amigo de la víctima y videos de cámaras de seguridad que muestran a un tercer agresor, identificado por llevar una camisa negra y orejas de conejo, el establecimiento reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en la identificación de cualquier implicado.

“Estamos dispuestos a aportar todo el material audiovisual de aquella noche; sin embargo, hasta el momento estos no han sido revisados ni requeridos formalmente por los entes investigadores”, precisó el bar.

Finalmente, Before Club manifestó su rechazo a los hechos y pidió respeto por la vida: “Desde el momento en que conocimos el lamentable suceso, hemos estado prestos al llamado de la Fiscalía General de la Nación, ofreciendo nuestra colaboración irrestricta para aportar los registros que permitan identificar plenamente a los responsables. La violencia injustificada no es el camino. Apelamos a la humanidad, la tolerancia y el respeto como pilares de la vida nocturna responsable”.

