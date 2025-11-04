Dueño de bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno antes de morir en Halloween reconstruye lo que pasó

Siguen conociéndose detalles del violento asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un joven de 20 años que cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, en la madrugada del 31 de octubre, en el sector de Barrios Unidos, Chapinero.

Los hechos se dieron luego de que una celebración de Halloween terminara en tragedia. Según el reporte de las autoridades, el ataque se registró hacia las 3:05 de la madrugada, cuando el estudiante intentó retirarse del lugar para evitar una riña.

Sin embargo, fue interceptado y agredido brutalmente. El informe confirmó que murió por un trauma craneoencefálico severo, tras ser trasladado al Hospital de Chapinero por una patrulla de la Policía.

Así fue la última conversación de Jaime Esteban Moreno con su familia antes de morir en Halloween Foto: Noticias Caracol

De acuerdo con el abogado de la familia en Noticias Caracol, la agresión fue “miserable y desproporcionada”. Jaime Esteban recibió un fuerte golpe que lo tumbó, y una vez en el suelo, continuó siendo atacado con "puños y patadas en el rostro, el cráneo y el tórax".



En el proceso judicial, Juan Carlos Suárez Ortiz fue identificado como el presunto principal responsable y ya está formalmente vinculado a la investigación. Aunque inicialmente las autoridades capturaron a Suárez junto a Caleidem Paola Fernández y Berta Parra, las dos mujeres fueron dejadas en libertad durante la audiencia de legalización.

Habla dueño de la discoteca donde estuvo Jaime Esteban antes de morir

En medio de la conmoción por el caso, Andrés Solano Bautista, uno de los dueños de la discoteca Before Club, realizó un video donde da sus declaraciones y reconstruye lo que sucedió esa noche.

En el video, de parte de la organización y a nombre personal envía un mensaje a la familia lamentando la situación, calificándola como "derrota".

Publicidad

"Jaime sale como a las 2:40 de la mañana de acá, de Before, se va caminando por esta franja, por acá, tranquilamente, y la verdad no entiendo por qué coge hacia mano izquierda, que sabemos muy bien que hacia abajo de la Caracas es algo muy solo, muy peligroso, pero él se va caminando como con un amigo", comentó, recorriendo las calles del lugar.

Sobre las razones por las que Jaime estaba caminando allí a esa hora y no se fue rápido a la casa, Solano afirmó que "de pronto el hombre estaba intentando coger un transporte, dijo bueno no, no me salió nada, no me salió un taxi, no me salió un Uber, me voy caminando".

"Sin él darse cuenta, pasan los hechos. Entonces aquí, entre varias personas, lo cogen a puño, a pata. Las personas en Bogotá luchan mucho para tomar un transporte y tengan en cuenta que Jaime salió como a las 2:40 y los hechos pasaron como a las 3:10, estuvo media hora en las calles de Bogotá", denunció.