Caos por basura en Usaquén y Chapinero: vecinos denuncian falta de recolección

Habitantes de los barrios afectados reportaron que la calle 151 y sus alrededores, así como la carrera séptima, se vieron especialmente afectadas, generando molestias y preocupaciones por salubridad.

Frente a la situación, Miguel Silva Moyano, secretario general de la Alcaldía de Bogotá, aseguró que se están tomando medidas para normalizar el servicio lo antes posible y que los ciudadanos serán informados sobre los ajustes en la recolección.

Nos informa el operador @Promoambiental_ que el servicio ya se restableció en Usaquén y está en proceso en Chapinero. A través de @Uaesp @armandoojedaa le hemos pedido a la interventoría un informe sobre la contingencia y determinar responsabilidades. https://t.co/vCpO1EWEjd — Miguel Silva Moyano 📚 (@MSilvaMoyano) November 26, 2025

Según la Unidad Especializada de Servicios Públicos, UAESP, la empresa encargada de la operación de la recolección de basuras en el norte de Bogotá es Promoambiental.

Las denuncias se dieron a conocer a través de redes sociales, donde los habitantes de la zona manifestaron su preocupación por los posibles riesgos que generen las basuras en las calles.



En febrero del 2026 culmina el periodo bajo el actual modelo de basuras de selección exclusiva e iniciará el proceso de selección múltiple. Bajo este modelo, los usuarios podrán elegir cuál empresa será la encargada de recolectar las basuras de acuerdo con la oferta que haya en el sector.