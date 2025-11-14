Capturados los tres presuntos responsables del homicidio de un adulto mayor en San Cristóbal

Tres personas fueron capturadas por la Policía Metropolitana de Bogotá como presuntas responsables del homicidio de un hombre de la tercera edad en el barrio Buenos Aires, en San Cristóbal, al sur de la ciudad. Los uniformados interceptaron a los implicados en la calle 1.ª con carrera 3.ª Sur, donde se escucharon disparos mientras eran neutralizados.

De acuerdo con las autoridades, a los capturados se les hallaron objetos hurtados y elementos cortopunzantes con los cuales habría sido lesionada la víctima. El hombre, que sufrió varias heridas con arma cortopunzante, fue trasladado a un centro asistencial, donde murió minutos después.

Según testigos, los atacantes habrían intentado robarlo, lo que desencadenó una reacción inmediata de la comunidad y de la Policía. En medio de la tensión, habitantes del sector incluso intentaron linchar a los presuntos agresores antes de que los uniformados lograran intervenir.

En redes sociales circulan videos grabados por vecinos del sector en los que se ve el momento en que uno de los señalados delincuentes es retenido mientras recibe golpes, al mismo tiempo que la Policía toma el control de la situación.



“Con compañía de la comunidad y diferentes zonas de atención se logra la captura de tres personas (…) puestas a disposición de la Fiscalía por los delitos de homicidio, lesiones personales y hurto calificado”, indicó el coronel Fredy Muñoz, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Los tres detenidos fueron llevados a la URI de Paloquemao, donde avanzan las diligencias de judicialización.