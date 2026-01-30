En vivo
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Bogotá  / Capturaron a mujer que llevaba marihuana dentro de huevos a detenido en el sur de Bogotá

Capturaron a mujer que llevaba marihuana dentro de huevos a detenido en el sur de Bogotá

La mujer capturada fue trasladada a la URI del sector de Molinos, según confirmó Blu Radio.

