Capturaron a mujer que llevaba marihuana dentro de huevos a detenido en el sur de Bogotá

Un intento de ingreso de estupefacientes a una estación de Policía en el sur de Bogotá fue frustrado en las últimas horas, luego de que las autoridades detectaran una sustancia ilícita escondida dentro de alimentos que iban a ser entregados a una persona privada de la libertad.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, el caso se presentó en la estación de Policía de Usme, donde una mujer llegó con la intención de realizar una visita y entregar comida a un detenido.

¿Cómo detectaron la marihuana en los huevos?

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, la mujer llevaba una cubeta de huevos como parte del alimento que pretendía ingresar durante la visita.

Durante los controles de rutina que se realizan a los elementos entregados a personas privadas de la libertad, los uniformados notaron irregularidades en los huevos.



Tras la revisión, las autoridades comprobaron que cada uno de los huevos contenía en su interior una sustancia con características similares a la marihuana, motivo por el cual se activó el procedimiento policial correspondiente.

Un oficial de inspección de la Policía explicó que, gracias a los controles establecidos en la estación, se logró impedir el ingreso del estupefaciente y se procedió con la captura de la mujer.

"En las últimas horas en la estación de Policía de Usme se logra la captura de una mujer quien pretendía visitar a un ciudadano privado de la libertad llevándole un alimento, en este caso eran unos huevos que al interior contenían una sustancia con características similares a la marihuana. Gracias a los controles que se tienen en este lugar se logra detectar dicho elemento, por lo cual es dejada a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por estos hechos", relató a Blu Radio el oficial.

La detenida fue dejada a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por estos hechos.

Según confirmó Blu Radio, la mujer capturada fue trasladada a la URI del sector de Molinos, donde permanecerá mientras avanzan los procesos judiciales en su contra.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: