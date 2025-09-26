Cárcel para presunto responsable de acosar sexualmente y someter a una menor en Bogotá //

En la localidad de Chapinero, en Bogotá, fue capturado un hombre señalado de abusar sexualmente y someter a castigos indignos a una menor de edad en reiteradas ocasiones, que, según el relato de los denunciantes, fue por más de dos años. La menor, al parecer, era la hija de su expareja sentimental.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en el barrio México en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, donde la niña de ocho años quedaba al cuidado de este sujeto mientras la madre cumplía con sus horario laboral.

Después de la captura, un juez de Bogotá le imputó delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar, ambas tipificadas en conductas agravadas.

“Usted se aprovechaba de que su pareja, es decir, la madre de la víctima, la dejaba bajo su cuidado cuando ella laboraba en turno nocturno. Usted se aprovechaba de esto y aprovechaba para violentarla, golpeándola de manera reiterada con chanclas contra la cama, dándole puños en la cabeza o con ramas urticantes en su frágil humanidad, porque recordemos que es una niña de ocho años. Adicional a esto, usted también la obligaba a ver pornografía en su celular. Le dice que si no accede a sus peticiones sexuales la va a golpear y la golpeaba, la encerraba en su cuarto.” Relata el fiscal del caso.



Así mismo, de acuerdo con la fiscalía, el señalado obligaba a la menor de edad a ver contenido pornografico para luego someterla a abusados. Así mismo, la menor era víctima de golpes y lesiones, pero así mismo amenazaba a la menor con agresiones contra sí madre.

El señalado aceptó los cargos imputados. Sin embargo, a este mismo le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.