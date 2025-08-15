Choque múltiple en la Avenida Boyacá de Bogotá deja 29 heridos: dos SITP involucrados

En la mañana de este viernes, 15 de agosto, un grave accidente de tránsito generó caos vehicular y dejó varios heridos en la Avenida Boyacá de Bogotá, una de las arterias más transitadas de la capital.

El siniestro, que ocurrió hacia las 8:00 a.m., involucró a dos buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y un bus de servicio urbano.

Grave accidente en la Avenida Boyacá. Foto: Bogotá Tránsito

De acuerdo con información entregada por Bogotá Tránsito a través de su cuenta oficial en X, el hecho se presentó en la localidad de Kennedy, a la altura de la intersección entre la Avenida Boyacá y la Avenida Primero de Mayo, en sentido sur – norte.

Según el reporte, uno de los buses colisionó contra un separador vial, lo que desencadenó el choque múltiple.

"Se presenta choque contra objeto fijo, en la localidad de Kennedy, bus colisiona contra un separador, en la Av. Boyacá con Av. Primero de Mayo, sentido Sur - Norte. Ambulancias en el punto. Unidad de @TransitoBta asignada. Ruta alterna: carrera 68", indicó la entidad.

La magnitud del impacto obligó a la presencia inmediata de ambulancias y unidades de tránsito para atender la emergencia y regular la movilidad en la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número exacto de personas lesionadas, aunque se habla de varios heridos que fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.

[08:15 a.m.] #MovilidadAhora se presenta choque contra objeto fijo, en la localidad de Kennedy, bus colisiona contra un separador, en la Av. Boyacá con Av. Primero de Mayo, sentido Sur - Norte. Ambulancias en el punto. Unidad de @TransitoBta asignada.



⭕Ruta alterna: carrera 68. pic.twitter.com/1TqmZfN4VY — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 15, 2025

Trancón en la Avenida Boyacá con Primera de Mayo

Por su parte, TransMilenio informó que el siniestro afectó la operación de los servicios zonales que transitan por el sector. "Siniestro vial con afectación en la operación Avenida Boyacá con calle 4 sur, sentido sur - norte. Por siniestro vial, los servicios de TransMizonal de la zona pueden tener retrasos", comunicó la empresa.

Las autoridades de tránsito recomiendan a los conductores tomar rutas alternas, especialmente la carrera 68, para evitar mayores demoras. El accidente también ha generado congestión en vías aledañas, por lo que se sugiere planear con anticipación los desplazamientos.

La investigación para establecer las causas exactas del choque está en curso, mientras personal técnico y grúas trabajan en el retiro de los vehículos involucrados para restablecer la movilidad en el sector.