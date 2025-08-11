Publicidad

Ciudadanos llegan a rendir homenajes al parque donde atentaron contra Miguel Uribe

En el barrio Modelia de Bogotá, se encuentra ubicado el Parque El Golfito, lugar donde un menor de edad atentó contra Miguel Uribe Turbay cuando se encontraba en un acto de campaña.

Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 11, 2025 09:43 a. m.

Colombia se encuentra conmocionada por la muerte del senador del Centro Democrático y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Uribe falleció a los 39 años en la madrugada de este lunes 11 de agosto de 2025, en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Foto: AFP

A pesar de los esfuerzos del equipo médico de la institución, su estado se agravó críticamente debido a una hemorragia en el sistema nervioso central, lo que finalmente provocó su fallecimiento.

Diversos sectores políticos del país se han pronunciado en rechazo a este crimen, e incluso organismos internacionales lo han catalogado como un magnicidio.

El presidente del Senado, Lidio García Turbay, confirmó este lunes que el cuerpo podría ser llevado a cámara ardiente en el Congreso para que el país pueda rendirle un último homenaje.

Foto: AFP

¿Dónde queda el parque El Golfito, donde atentaron contra Miguel Uribe?

En el barrio Modelia de Bogotá, se encuentra ubicado el Parque El Golfito, lugar donde un menor de edad atentó contra Miguel Uribe Turbay cuando se encontraba en un acto de campaña.

El lugar se encuentra en la localidad de Fontibón, cerca al centro comercial Hayuelos, en la calle 22 C # 73 A -10. Allí, este lunes algunos ciudadanos se han reunido para rendir un sentido homenaje al senador.

Foto: AFP

Los vecinos de Modelia, han recordado el hecho que conmocionó a todo el país. Con imágenes religiosas, oraciones y un altar frente al árbol donde cayó herido Uribe, los ciudadanos despiden al senador.

A las 6 de la tarde habrá una velatón en el parque El Golfito en el occidente de Bogotá, en memoria de Miguel Uribe.

