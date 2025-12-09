En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Concejo aprueba presupuestos para Bogotá del 2026; son 40,4 billones de pesos

Concejo aprueba presupuestos para Bogotá del 2026; son 40,4 billones de pesos

Los rubros se dividirán para inversión, gastos de funcionamiento y servicios de deuda. Así mismo, las carteras del Distrito que más recibirán son Movilidad, Educación y Salud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad