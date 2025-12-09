Concejo aprueba presupuestos para Bogotá del 2026; son 40,4 billones de pesos

Después de varios días de discusión, el Concejo de Bogota aprobó el monto presentado por la Alcaldía de Carlos Fernando Galán para el presupuesto del 2026 en la capital. El monto total para el próximo año será de 40,4 billones, que, según el Distrito, será enfocado a la inversión de la ciudad.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que el presupuesto para 2026 de 40,4 billones de pesos estará dividido en 9,2 billones para inversión, 5.3 billones para gastos de funcionamiento y 2,6 billones para servicio de deuda. Así mismo, las carteras con mayor ingreso son Movilidad, Educación y Salud.

“Ahora es infraestructura y movilidad, queremos entregarle una ciudad más moderna a la gente, eso, por supuesto, nos ha costado y es un esfuerzo de todos, pero seguimos trabajando, seguimos avanzando y los resultados están ahí. El 2026 es un año de muchos resultados. Y tercero, el gran desafío que tenemos como administración, seguridad, trabajar de la mano con la Policía, seguir avanzando, creando canales con las comunidades, con los vecinos para entre todos poder construir una ciudad más segura", añadió el secretario.

Entre tanto, el presupuesto también quedó definido para que más carteras tengan un recaudo importante para su desarrollo: Secretaría de Integración con 2,6 billones, Secretaría de Gobierno con 2,2 billones, Secretaría de Hábitat con 1,6 billones y Secretaría de Hacienda con 1,3 billones.



Así las cosas, la Secretaria de Hacienda confirmó que para el caso de dependencia como cultura, recreación y deportes, el monto destinado será 1,3 billones de pesos y para la Seguridad y Convivencia 1,1 billones.

En sesión plenaria del @ConcejoDeBogota se aprobó el presupuesto de la ciudad para el próximo año, una decisión que prioriza lo que más le importa a la gente: educación, salud, movilidad y seguridad, sectores que concentrarán la mayor parte de la inversión distrital.



Sin embargo, después de conocerse el monto total del presupuesto, algunas reacciones se han conocido desde el recinto. Una de esa es del concejal Julián Uscátegui, quien criticó seriamente el porcentaje del presupuesto para los temas de seguridad. Aseguró que el 2 % asignado no es suficiente, pero afirmó que la Secretaría de Seguridad ha tenido un bajo rendimiento de ejecución de la cartera.

“Es completamente insuficiente que tan solo el 2 % de los 40.4 billones de pesos que le estamos aprobando al Distrito se destinen para seguridad. Por eso no hay plata para invertir y para luchar contra el crimen en Bogotá, que es la gran preocupación de los bogotanos. Pero además tras de que es poca plata para la Secretaría de Seguridad, es la secretaría con peor ejecución presupuestal en el 2025. Por eso no tiene presentación, porque solo el 60 % de los recursos de la secretaría se han comprometido y a duras penas el 30 % se ha girado", detalló.

Por el momento, otra de las discusiones que queda sobre la mesa es el aumento en la tarifa de TransMilenio, que, según el proyecto presentado, la tarifa del pasaje debe subir $250. Sin embargo, Es una decisión que aún no ha sido confirmada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.