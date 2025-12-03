En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inseguridad en Bogotá
Advertencia de Trump
Aviones A320
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Concejo de Bogotá aprueba en primer debate presupuesto para la capital por $40,4 billones

Concejo de Bogotá aprueba en primer debate presupuesto para la capital por $40,4 billones

El proyecto pasa a segundo y último debate en la plenaria del Concejo de Bogotá luego de aplicar algunas modificaciones en la asignación de recursos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad