Concejo de Bogotá aprueba en primer debate presupuesto para la capital por $40,4 billones

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, celebró la aprobación en primer debate del presupuesto distrital para 2026, que asciende a $40,4 billones.

De ese monto, el 80 % se destinará a inversión en obras y programas, $5,3 billones a gastos de funcionamiento y $2,6 billones al pago de deudas, según la administración.

El gasto de funcionamiento apenas aumentará 1,1 %, mientras que los ingresos del Distrito se proyectan con un crecimiento del 8,2 % y la economía de Bogotá con 3,4 % para 2026.

Además, la comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó contracréditos por $69.926 millones, que permiten trasladar recursos entre entidades sin afectar el presupuesto total.



Los mayores montos reasignados se dirigieron a la Secretaría de Integración y Seguridad ($15.000 millones cada una), la Secretaría de Hábitat ($14.000 millones) y la Secretaría de Hacienda ($29.000 millones para inversión y $2.926 millones para funcionamiento).

Otros recursos se distribuyeron entre organismos como IDRD, Personería, IDPYBA, DADEP, IDT, IDARTES, IDU, CVP, la Universidad Distrital y la Secretaría de la Mujer.

El presupuesto aprobado en primer debate contempla un aumento de $250 en el pasaje de Transmilenio y buses del SITP, que impactará a los usuarios del sistema masivo. Para mitigar este efecto, se destinarán más de $100.000 millones en subsidios, beneficiando a 820.000 personas, quienes podrán acceder a pasajes gratuitos dirigidos a la población vulnerable, de acuerdo con el texto del proyecto.