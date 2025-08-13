Conmovedor mensaje de la hermana del hincha que murió en el Movistar Arena: "Justicia para Sergio"

La noche del miércoles 6 de agosto de 2025, Bogotá fue escenario de violencia en las inmediaciones del Movistar Arena, horas antes del concierto de la banda argentina de cumbia Damas Gratis.

Los terribles disturbios y enfrentamientos, aparentemente entre hinchas de equipos de fútbol, quedaron registrados en videos de los asistentes al lugar.

Según los organizadores, tras la apertura de puertas y las presentaciones de los artistas teloneros, un grupo de personas irrumpió violentamente en el recinto, desatando "injustificables e intolerables actos de violencia, fuerza y vandalismo", que incluyeron el lanzamiento de objetos y la presencia de armas blancas.

Ante esa "situación de fuerza mayor", la decisión de finalizar el evento y evacuar al público fue tomada para "salvaguardar la vida y la integridad de los asistentes, los artistas y todos los colaboradores".

Estos enfrentamientos dejaron un saldo de una persona fallecida y al menos cinco heridos. La víctima mortal fue identificado como Sergio Blanco, un joven de tan solo 29 años, hincha de Independiente Santa Fe, quien fue presuntamente atropellado por una camioneta mientras intentaba huir del desorden.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó los hechos de "absolutamente repudiables". Los organizadores del evento han lamentado profundamente lo sucedido y han anunciado que se están adelantando las investigaciones para dar con los responsables.

Publicidad

En un mensaje difundido a través de su cuenta de TikTok, Andrea Blanco, hermana del hombre fallecido, dio un mensaje de profundo agradecimiento y expresó su tristeza.

"Mi nombre es Andrea Blanco, hermana de Sergio Blanco, la persona que falleció en el evento que hizo el Movistar el miércoles. En nombre de toda la familia queremos darle nuestros más sinceros agradecimientos a todas las personas que han estado desde el momento o no con nosotros, apoyándonos, dándonos un mensaje de aliento, gestionando", dijo, conteniendo las lágrimas.

"No dimensionan lo agradecidos que estamos. Me quedo con memoria, dignidad y justicia. Gracias", agregó a su video.

Publicidad

Además, en otra publicación en sus redes sociales difundió un cartel donde convocan a un plantón este miércoles 13 de agosto, a las 3:00 de la tarde, en el puente de la calle 13 con carrera 30, en Bogotá, exigiendo justicia frente a la Secretaría de Seguridad y Movilidad.