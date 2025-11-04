En vivo
Bogotá

Desmantelan red que fabricaba y distribuía medicamentos falsos en Bogotá

La Policía de Bogota incautó más de 5.700 unidades de medicamentos falsificados en Los Mártires y Fontibón; los productos representaban un alto riesgo para la salud pública.

Medicamentos.png
Incautación de medicamentos
Foto: Suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 4 de nov, 2025

Las autoridades lograron desmantelar una estructura dedicada a la fabricación, almacenamiento y distribución irregular de medicamentos en Bogotá. La operación se originó gracias a una denuncia ciudadana, lo que permitió ubicar dos inmuebles, uno en la localidad de Los Mártires y otro en Fontibón, dentro de un centro comercial y una bodega.

Durante los allanamientos, las unidades de la Policía Fiscal y Aduanera decomisaron 5.730 unidades de medicamentos falsificados o con registro sanitario vencido, junto con 6.207 empaques entre frascos, blísteres, cajas y cartones alusivos a fármacos. El valor comercial de la mercancía incautada asciende a 56 millones de pesos.

Entre los productos hallados se encontraron analgésicos, antibióticos y material profiláctico, los cuales eran comercializados sin las debidas autorizaciones del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. De acuerdo con las autoridades, la venta de estos productos ponía en grave riesgo la salud de los consumidores, al no contar con garantías sobre su composición, origen o condiciones de almacenamiento.

En el proceso de verificación, peritos y representantes de los laboratorios farmacéuticos determinaron que los números de lote incautados no coincidían con los registros oficiales, lo que confirmó su falsificación. Las muestras fueron enviadas a laboratorios especializados para analizar su contenido y establecer los posibles efectos adversos derivados de su consumo.

El Invima, por su parte, concluyó que varios de los productos no contaban con registro sanitario vigente y que otros presentaban alertas de riesgo sanitario, reforzando la gravedad del hallazgo. Según la entidad, este tipo de operaciones resulta crucial para proteger la salud pública y evitar la circulación de medicamentos ilegales que pueden causar daños irreversibles a los consumidores.

