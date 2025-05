Distrito sobre indígenas: "Esto no se resuelve con bienestarina; hay que tomar decisiones"

La ocupación de un terreno adyacente al Parque Nacional por parte de cerca de 500 indígenas ha desencadenado una crisis humanitaria significativa en Bogotá.

En diálogo con Mañanas Blu, el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva, aseguró que desde la madrugada del día anterior, alrededor de 300 a 350 personas ingresaron a la zona, estableciéndose a pesar de que se les indicó que no era posible.

La situación es particularmente alarmante debido a la presencia de más de 150 niños, muchos de ellos menores de un año. "Esto implica unas condiciones de riesgo muy grandes para estas personas que están allí", afirmó el secretario.

Así luce el parque Nacional con la llegada de los indígenas. Foto: Blu Radio

Condiciones precarias y rechazo a ayudas

Según Silva, muchos de ellos están durmiendo al aire libre, expuestos a la lluvia y el frío, y se rehusaron a aceptar alternativas de albergues ofrecidas por el gobierno.

Se menciona que las familias son desplazadas por la violencia y que llevan años en condiciones de pobreza extrema.

Desde 2023, se ha intentado resolver el problema de reubicación, pero la falta de acción de la Unidad de Víctimas ha sido un obstáculo considerable. Silva expresó su frustración:

“Hay un desinterés por resolver esta situación y el distrito sigue pagando las consecuencias de esa ausencia”.

Indígenas en el parque Nacional. Foto: Blu Radio

Publicidad

Inacción del Gobierno Nacional

Los problemas se agravan no solo por la falta de recursos, sino también por la variación constante en el liderazgo de la Unidad de Víctimas. La falta de continuidad en las decisiones ha provocado que cada nuevo director reinicie el proceso desde cero. "Es frustrante ver a estos niños y no poder hacer nada. Esto no se resuelve solo entregando bienestarina; hay que tomar decisiones firmes de autoridad, porque hay una instrumentalización de menores", lamentó Silva.

A pesar de los esfuerzos del Distrito, la situación sigue sin cambios significativos.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista: