Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Dura crítica del alcalde Galán al sistema judicial del país: “7 de 10 capturados son liberados”

Dura crítica del alcalde Galán al sistema judicial del país: “7 de 10 capturados son liberados”

El alcalde de Bogotá emitió un fuerte mensaje al sistema judicial del país. Asegura que, de 390 capturados por hurto a vehículos en el 2025, 270 son liberados, de los cuales la mayoría son reincidentes en estos delitos.

