Dura crítica del alcalde Galán al sistema judicial del país: “7 de 10 capturados son liberados”

En medio de la entrega a propietarios de vehículos robados en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán hizo una fuerte crítica al sistema judicial del país, afirmando que se ha evidenciado que 7 de los 10 capturados por delitos de hurto de vehículos son dejados en libertad, haciendo énfasis en que es un problema del sistema judicial, lo que impide que las cifras de hurto continúen bajando en la ciudad. Por lo cual también afirmó que es necesaria una reestructuración urgente. En palabras del alcalde, no es problema de los jueces ni de los fiscales.

“A mí me ha informado la policía de casos donde capturan a una persona, es judicializada, luego sale libre y poco tiempo después es nuevamente capturada. Entonces ahí tenemos un problema que no es, debo decir, de los fiscales o de los jueces, no, es una problemática de la normativa. Este año 2025 han sido capturadas 390 personas por el delito de hurto y receptación de vehículos robados y de esas 390, 273 quedaron libres. Entonces no es fácil que la policía, digamos nosotros como autoridades, podamos lograr avanzar más”.

Sin embargo, en medio de este evento, el alcalde de Bogotá resaltó que, a comparación del 2024, se redujo en un 24 % los casos de hurto a vehículos en la ciudad. Así mismo, confirmó que se han recuperado 983 vehículos y 1.280 motos en Bogotá. Ante esto, los afectados, en su gran mayoría ciudadanos víctimas de amenazas con armas de fuego, resaltan que, a la hora del hurto, la policía logró encontrar el vehículo en casi 12 horas después del hecho.

Alcalde Carlos Fernando Galán X: @Bogota

Cristian Sanclemente es una de las víctimas que fue a reclamar un vehículo de alta gama de color rojo y cuenta que, a la hora del atraco, los ladrones fuertemente armados lo obligaron a dejar de lado su vehículo para llevárselo. Sin embargo, asegura que después de la denuncia, 12 horas después fue notificado de que el automotor fue encontrado en una “bahía de parqueo” en el sur de Bogotá.



“Eso fue a la 1:00 a.m. Los tipos se lanzaron al carro, me encañonaron, y me gritaban: ‘¡Entregue el carro, entregue el carro, entregue el carro!’. No me tocaron, simplemente me quitaron de ahí. A los 5 minutos llegó la policía porque una persona que vio llamó. Cómo a las 2:00 p.m. me llamaron a decirme que el carro lo encontraron en una bahía de parqueo en Kennedy”, concluyó.

Y es que otro de los afectados relató que compró su camioneta y solo dos días después fue sacada de un parqueadero público junto con seis carros más. Según denuncia, en algunos de estos garajes, los “responsables” son cómplices de los delincuentes.

“Y sí, en ese sector he visto muchos casos de parqueaderos donde ha sucedido lo mismo. Y generalmente, el propietario del parqueadero donde se hurtaron esos siete vehículos, según los comentarios de personas que no han recuperado, dice que el tipo no da ni la cara, ni responde por nada de los vehículos que han hurtado”, señaló el afectado, que por seguridad pidió guardar su nombre.

Entre tanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, señaló que la mayoría de los casos ocurren porque los ciudadanos dejan estacionados los vehículos sobre las calles, lo que llama la atención de los delincuentes para hacer de las suyas.