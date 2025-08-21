Fiscalía reveló nuevos detalles sobre la muerte de periodista Laura Blanco en Bogotá

Este jueves, 21 de agosto, fue capturado Óscar Santiago Gómez, expareja de la joven periodista Laura Blanco, por el delito de feminicidio agravado. La captura fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Bogotá.

En ese sentido, este mismo día se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura de Gómez, quien no aceptó los cargos por feminicidio agravado contra su expareja, Laura Blanco, ocurrido el pasado 27 de julio tras caer del noveno piso de un edificio.

“Aproximadamente sobre las 5:00 de la mañana, usted con la voluntad y conocimiento de acabar con la vida de la recién mencionada y aprovechando su superioridad corporal, procedió a estrangularla y sofocarla (…) Cuando la víctima se encontraba en estado de debilidad usted, manteniendo la decisión consciente de causar su muerte, la lanzó por la ventana del noveno piso en el que se encontraban”, aseguró la Fiscalía durante la audiencia.

Habla vecina de la periodista Laura Camila Blanco que cayó de noveno piso. Foto: Captura de redes sociales y Maps

Pero, además, durante la audiencia, el ente acusador reveló cómo sería la relación sentimental entre el señalado y la víctima y, relataron que había violencia verbal y física.

Incluso, el fiscal delegado en este caso narró un episodio que habría tenido lugar en febrero de este año. Allí, señaló que durante una fiesta en frente de la familia de ella la agredió por cómo estaba vestida y después en un baño la habría agredido físicamente.