Capturan al exnovio de la periodista Laura Blanco por feminicidio agravado en Bogotá

Fuentes confirmaron que en las últimas horas fue capturado Óscar Santiago Gómez, expareja de la periodista Laura Blanco, por el delito de feminicidio agravado. La capturado fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Bogotá.

Laura Blanco, de 26 años, murió tras caer desde un noveno piso de un edificio residencial ubicado en el barrio El Salitre. En un principio, la investigación se abrió bajo la hipótesis de un presunto suicidio; sin embargo, con el avance de las indagaciones, las pruebas apuntaron a que la joven habría sido víctima de violencia de género en un contexto de relación de pareja.

Óscar Santiago Gómez, identificado como la expareja de la comunicadora, fue vinculado al proceso luego de que la Fiscalía recogiera testimonios, análisis forenses y pruebas técnicas que evidencian su presunta responsabilidad en la muerte.

Las autoridades recalcaron que la captura de Gómez responde al compromiso de judicializar a los responsables de actos de violencia contra las mujeres.

Por ahora, el capturado quedó a disposición de un juez de control de garantías, donde se definirá si es enviado a prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Laura Camila Blanco Foto: captura de video NC

Familiares de Laura Blanco dudaban de la versión de un supuesto suicidio

La joven fue trasladada de inmediato a un centro médico, pero llegó sin signos vitales. La madre de la víctima, en diálogo con Blu Radio, ya había manifestado sus dudas frente a la versión entregada por la pareja sentimental, y entregó detalles de la relación que mantenían ambos.

Tuvo una riña con él, al parecer, fue lo que nos comentaron. Se encerraron en el cuarto a discutir. Ella cayó al vacío. Murió esta mañana en el hospital. La llevaron al hospital y los compañeros no dicen nada, pero ella fue arrojada al vacío. Ella fue arrojada. Vivía en un noveno piso y obviamente no tuvo oportunidad de sobrevivir señaló.

Publicidad

Según su relato, Laura mantenía una relación complicada con su pareja, a quien describió como “muy celoso, dominante y egocéntrico”. También afirmó que la familia tenía conocimiento de reiteradas discusiones entre ambos, tanto en el apartamento como en espacios públicos, en algunos de los cuales la madre habría tenido que intervenir.

