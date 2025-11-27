Galán a Jorge Rey: "Una cifra incorrecta y Bogotá necesita 10 billones para malla vial"

Nuevamente hay un encuentro de versiones entre la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca.

Esta vez el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que no es muy alta la cifra de vehículos matriculados fuera de la ciudad como lo dice alcalde Carlos Fernando Galán. Mientras este último asegura que es una cifra que se está comparando de forma diferente, afirmó que es un incremento que está generando inequidad a la ciudad capital, por lo cual es necesaria esta restricción para suplir con los gastos que la ciudad necesitan mantenimiento de la malla vial. Según el mandatario de la capital, se necesitan por lo menos 10 billones de pesos.

“Esta comparando una cifra de un año con nueve meses del 2025. Bogotá no ha reducido su recaudo, está aumentando el recaudo y sigue aumentando. Sin embargo, hemos visto que si bien el número de vehículos que circulan en Bogotá permanentemente aumenta a un ritmo mayor, el ingreso por cuenta del impuesto de vehículos no aumenta a ese mismo ritmo. Un simple ejemplo, Bogotá necesita 10 millones de pesos para conservar y mantener su malla vial”, concluyó.

Por otro lado, se refirió a la propuesta que hizo el gobernador de trasladar algunos recursos de la región metropolitana y Cundinamarca hacia Bogotá, como medida para el mantenimiento y sostenibilidad de la semaforización de la ciudad, por lo cual el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, asegura que eso ya está contemplado bajo la ley del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, confirma que conversaciones previstas por este tema arrancarán el próximo lunes 01 de diciembre donde serán escuchadas todas las propuestas desde la gobernación y los municipios de Cundinamarca afectados.



“No me quiero referir a una propuesta concreta, nosotros pedimos es simplemente promover que quien vive en un sitio, le ayude a ese sitio para que tenga los recursos para hacer las inversiones que se requieren. Es lo que queremos promover y creo que eso le sirve a la región y a Bogotá. A todos nos sirve. Tenemos entre todos que conseguir los recursos que permitan darles soluciones a la gente”, afirmó.

Entrenando el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando galán aseguró que es una medida que se va a mantener, pero que va a escuchar todas las posiciones de las alcaldías municipales afectadas. Sin embargo, reiteró que este mandato al inicio del 2026, se va a invertir un poco más de 3.6 millones de pesos para el mantenimiento de la malla vial de Bogotá.