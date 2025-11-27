En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Galán a Jorge Rey: "Una cifra incorrecta y Bogotá necesita 10 billones para malla vial"

Galán a Jorge Rey: "Una cifra incorrecta y Bogotá necesita 10 billones para malla vial"

El alcalde de Bogotá enfatizó que está en aumento la cifra de vehículos matriculados fuera de Bogotá y que permanentemente andan por las vías de la ciudad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad