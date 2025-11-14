Galán anuncia plan de emergencia de movilidad después de accidente que colapsó la avenida El Dorado

Después del accidente en la avenida El Dorado, que colapsó parte de la ciudad el pasado jueves 13 de noviembre, luego de que un camión se volcara en el carril central de la calzada, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la creación de un ‘plan de emergencia de movilidad'. La Secretaría de Movilidad deberá especificar las acciones que se deben llevar a cabo, quiénes deben implementarlas, tanto en la calle como en los centros de gestión.

El programa tiene que definir estrategias de comunicación claras que proporcionen información en tiempo real a los ciudadanos, sobre desvíos disponibles y desarrollo de la gestión en puntos críticos.

“No podemos seguir fallando. Esa es la indicación que le he dado a la Secretaría de Movilidad. Un siniestro como el que se presentó en la avenida El Dorado no puede bloquear la ciudad por horas. No podemos eliminar el riesgo de que ocurran accidentes por completo en las vías, pero sí podemos y, sobre todo, debemos solucionar esos accidentes de manera eficiente”, dijo el mandatario a través de un vídeo en su cuenta de X.

Así mismo, Galán indicó que una ciudad como Bogotá, de más de 8 millones de habitantes, no puede esperar a que sucedan hechos como el registrado el pasado jueves para actuar y tener planes de contingencia.



De acuerdo con el alcalde, el objetivo del proyecto es adelantarse a lo que pueda desembocar un accidente en la ciudad, más cuando se trata de vías principales, pues según él, “es increíble que ese plan no exista hoy”.

Finalmente, Galán lamentó haber fallado el jueves como gobierno distrital y que miles de personas que regresaban de sus trabajos a la casa o que iban al aeropuerto a tomar un vuelo, hayan tenido que caminar por las largas filas de carros que por horas colapsaron la movilidad.