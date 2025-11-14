En vivo
Bogotá  / Galán anuncia plan de emergencia de movilidad después de accidente que colapsó la avenida El Dorado

Galán anuncia plan de emergencia de movilidad después de accidente que colapsó la avenida El Dorado

La instrucción que el alcalde le dio a la Secretaría de Movilidad fue la creación inmediata de un plan para evitar que accidentes como el registrado ayer en la calle 26 vuelvan a colapsar la ciudad.

