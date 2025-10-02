Galán defiende intervención policial para levantar bloqueos y pide al Gobierno aclarar postura

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó los hechos violentos ocurridos en la tarde de este jueves en el norte de la ciudad, particularmente frente a las instalaciones de la Andi y en el CAI del sector de la avenida Chile, que terminó vandalizado por encapuchados.

Asimismo, Galán defendió la intervención de la Policía y la UNDMO una vez se agotaron las vías de diálogo. “Es obligación de los gestores actuar según el protocolo, y es obligación de la Policía y de la fuerza pública atender las instrucciones que se imparten desde la Alcaldía, como lo establece la Constitución”, señaló.

El alcalde también lanzó una crítica al Gobierno Nacional y cuestionó el respaldo que, según él, algunos funcionarios y exfuncionarios del Ejecutivo habrían dado a las marchas.

“Es importante que el presidente y el Gobierno nos digan claramente, al país y a Bogotá, si están de acuerdo, sí o no, con esos hechos de violencia, con los disturbios, con la destrucción, con el vandalismo. Tienen que ser claros, porque aquí no podemos permitir que la institucionalidad no sea clara frente a la violencia”, aseveró.



Rechazamos el intento de unos pocos encapuchados por imponer el caos y el miedo en Bogotá.



Hoy le pedimos a la Fuerza Pública, una vez agotado el diálogo, restablecer el orden, y lo haremos siempre que sea necesario.



El país merece que el presidente se pronuncie con claridad… pic.twitter.com/LJvsisPV5d — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 3, 2025

Las movilizaciones de este jueves generaron caos durante varias horas en la movilidad de ese sector de la ciudad, luego de que los manifestantes se desplazaran desde la sede de la Andi hasta la carrera Séptima con calle 72, bloqueando este importante corredor vial.

Finalmente, Galán pidió que el Gobierno se pronuncie de manera clara sobre su postura frente a los desórdenes ocurridos en las protestas, para que tanto la fuerza pública como la ciudadanía tengan certeza de cuál es la posición oficial frente al vandalismo y los intentos de generar caos en la ciudad y en el país.