Galán tomará medidas drásticas: obra lleva más de 7 meses abandonada

Bogotá, ciudad que enfrenta un caos en temas de movilidad debido a los 1.200 frentes de obras que tiene la capital, tiene como uno de los puntos principales la puntualidad y ejecución de los proyectos clave para aliviar la congestión vehicular.

Sin embargo, el avance desigual de las obras sigue generando problemas para los ciudadanos. Por ello, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que no tolerará más retrasos injustificados y que impondrá sanciones ejemplares a quienes se atrevan a incumplir.

“Contratista que incumpla, contratista que vamos a sancionar. Me comprometí con los bogotanos a garantizar que las obras, muchas de ellas enredadas y demoradas, se agilizaran y se pudieran entregar”, afirmó el mandatario al referirse al caso del Grupo 2, que comprende la avenida Bosa y la avenida Villavicencio, pero fue prácticamente abandonada. Ante eso, el Distrito emprendió un proceso de sanción que llegó a caducidad y generó una multa de 14.000 millones de pesos.



Obras en Bogotá: estación Pradera lleva siete meses abandonada

En cuanto a las demoras, un ejemplo claro es la estación Pradera, ubicada sobre la avenida de Las Américas. El concejal Julián Forero denunció que los trabajos llevan más de siete meses detenidos, lo que ha provocado un caos vial significativo en la zona.

“Este cierre ha generado una congestión terrible en Plaza de las Américas. Se quitó un carril para habilitar el paso de TransMilenio, lo que ha empeorado el tráfico para miles de conductores”, afirmó Forero.

La obra estaba a cargo del Consorcio Expansión JV, con un contrato de 46.000 millones de pesos para varios proyectos en la ciudad, pero el grupo habría dejado de trabajar, abandonando el proyecto. Posteriormente, la responsabilidad pasó a Artisil Calle 80, que también desistió. Aunque esta última empresa anunció que las obras continuarían el 25 de julio, a la fecha no se ha presentado ningún avance.

IDU y Secretaría de Movilidad, bajo presión por retrasos

Ante la situación, Forero hizo un llamado urgente al director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, y a la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, para que tomen cartas en el asunto y respondan a la ciudadanía por los retrasos.

“La congestión diaria es insostenible. Este tipo de casos generan desconfianza ciudadana y afectan la credibilidad de la administración”, aseguró el concejal.

La presión ciudadana crece, mientras los habitantes esperan que el Distrito garantice la finalización de las obras y que no se repitan los casos de abandono que, además de afectar la movilidad, golpean la economía y la calidad de vida de miles de bogotanos.